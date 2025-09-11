DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.503 -0,5%Nas21.937 +0,3%Bitcoin97.135 +1,9%Euro1,1713 ±0,0%Öl67,71 +1,8%Gold3.644 +0,5%
US-Rohöllagerbestände steigen unerwartet

10.09.25 17:02 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Ölreserven in der vergangenen Woche unerwartet gestiegen. Die Rohölvorräte legten um 3,9 Millionen auf 424,6 Millionen Barrel (je 159 Liter) zu, wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt hingegen mit einem Rückgang um 1,4 Millionen Barrel gerechnet.

Die Benzinbestände stiegen um 1,5 Millionen auf 220,0 Millionen Barrel. Die Vorräte an Destillaten (Heizöl, Diesel) stiegen um 4,7 Millionen auf 120,6 Millionen Barrel.

Die tägliche Ölproduktion stieg leicht auf 13,5 Millionen Barrel.

Die Daten im Überblick:

^

Aktuell Vorwoche

Rohöllagerbestände 424,6 420,7

Benzinlagerbestände 220,0 218,5

Destillatebestände 220,6 115,9 °

(in Mio Barrel)

Hinweis: Abweichungen wegen Rundungen möglich.

/jsl/nas