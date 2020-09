USA: Rohölvorräte fallen überraschend

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Ölreserven in der vergangenen Woche überraschend gefallen. Die Vorräte sanken um 4,4 Millionen Barrel auf 496,0 Millionen Barrel, wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg um 2,1 Millionen Barrel gerechnet.

Die Benzinbestände fielen um 0,4 Millionen auf 231,5 Millionen Barrel. Die Vorräte an Destillaten (Heizöl, Diesel) stiegen hingegen um 3,4 Millionen auf 179,3 Millionen Barrel. Die Ölproduktion stieg um 0,9 Millionen Barrel auf 10,9 Millionen Barrel pro Tag.

Die Daten im Überblick:

^ Aktuell Vorwoche

Rohöllagerbestände 496,0 500,4

Benzinlagerbestände 231,5 231,9

Destillatebestände 179,3 175,8°

(in Mio Barrel)

Hinweis: Abweichungen aufgrund von Rundungen möglich.

