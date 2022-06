USA und EU wollen globale Ölpreise deckeln

Von Andrew Duehren

WASHINGTON (Dow Jones)--Die USA und ihre europäischen Verbündeten suchen nach Möglichkeiten, den weiteren Anstieg der Ölpreise zu begrenzen. Sie versuchen, ein Gleichgewicht zwischen den Bemühungen zu finden, Russland die Einnahmen aus seinen Energieverkäufen zu entziehen und gleichzeitig die Weltwirtschaft vor einer Rezession zu schützen. US-Finanzministerin Janet Yellen sagte diese Woche, dass die USA "äußerst aktive" Gespräche mit europäischen Verbündeten über die Bildung eines Käuferkartells und die Festlegung einer Obergrenze für den russischen Ölpreis führten.

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln (schon ab 100 €) Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Ziel der Gespräche ist es, russisches Öl auf den Weltmärkten für Abnehmer wie Indien und China verfügbar zu halten, was dazu beitragen könnte, die Preise zu stabilisieren, die sich bereits auf dem doppelten Niveau der Vorpandemie bewegen, und gleichzeitig einen Mechanismus zu entwickeln, mit dem die westlichen Länder die russischen Einnahmen aus den Verkäufen begrenzen könnten.

"Ich denke, wir wollen, dass weiterhin russisches Öl in den Markt fließt, um die Weltmarktpreise niedrig zu halten und eine Spitze vermeiden, die eine weltweite Rezession verursacht", sagte Yellen. "Aber das Ziel ist auf jeden Fall, die Einnahmen, die nach Russland fließen, zu begrenzen".

Die Europäische Union und die USA haben nach dem Einmarsch in der Ukraine bereits einen Einfuhrstopp für russisches Öl verhängt, und die EU ist ebenfalls dabei, ein Verbot für die Versicherung von russischen Öllieferungen zu erwirken. Da europäische Unternehmen eine viel größere Menge an russischem Öl importieren und einen Großteil davon weltweit verschiffen und versichern, haben diese Maßnahmen größere Auswirkungen auf die globalen Preise.

Yellen hat erklärt, dass die Maßnahmen der EU die weltweiten Ölpreise erheblich in die Höhe treiben könnten, was die Schwierigkeit für die politischen Entscheidungsträger weltweit unterstreicht, Russland zu bestrafen und gleichzeitig den Schaden für die Weltwirtschaft zu begrenzen.

Eine Idee, die in der Gruppe der sieben führenden Industrienationen (G7) diskutiert wird, besteht darin, sich an Versicherer zu wenden, um zu versuchen, eine Preisobergrenze festzulegen. Öllieferungen werden häufig von Unternehmen in der EU oder im Vereinigten Königreich versichert, und Beamte prüfen die Möglichkeit, dass diese Versicherer nur für russische Öllieferungen in nicht-europäische Länder aufkommen, die unter die Preisobergrenze fallen, sagten Personen, die mit den Diskussionen vertraut sind. Ein solcher Schritt wäre mit dem EU-Versicherungsverbot vereinbar, so die Personen.

US-Beamte des Finanzministeriums reisen diese Woche nach Großbritannien und Kontinentaleuropa, um Sanktionen zu erörtern. Der stellvertretende Finanzminister Wally Adeyemo schloss sich der Gruppe an und reiste Anfang der Woche nach London.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2022 05:46 ET (09:46 GMT)