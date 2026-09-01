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Vergeltungsschlag

Ölpreise legen nach neuer Eskalation im Iran-Krieg weiter zu

Ölpreise legen nach neuer Eskalation im Iran-Krieg weiter zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch nach erneuten gegenseitigen Angriffen der USA und des Iran weiter gestiegen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
95.63 USD 0.98 USD 1.04 %
News
Ölpreis (WTI)
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Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im November wurde bei 95,47 US-Dollar gehandelt und damit fast ein Prozent höher als am Vortag. Zeitweise wurde im frühen Handel bei knapp über 97 Dollar der höchste Stand seit mehr als einem Monat erreicht.

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Seit Beginn der Woche gehen die Ölpreise deutlich nach oben, nachdem der Iran-Krieg wieder eskaliert war. In dieser Zeit hat sich Rohöl der Sorte Brent um etwa sieben Prozent verteuert. Zuletzt haben sich die USA und der Iran im Kampf um die Kontrolle über die Straße von Hormus erneut gegenseitig angegriffen.

Iranische Staatsmedien berichteten über Explosionen in mehreren Regionen des Landes. Der Iran hat daraufhin in Reaktion auf die US-Angriffe umgehend zum Vergeltungsschlag ausgeholt. Zentraler Streitpunkt zwischen Washington und Teheran ist die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormus. Der Iran blockiert mit Drohungen und Angriffen die Transporte aus den Fördergebieten am Persischen Golf noch immer weitestgehend.

"Die rasante Eskalation der letzten 36 Stunden treibt die Ölpreise in die Höhe, da das Risiko weiterer Störungen in der Meerenge oder Angriffe auf die breitere Ölinfrastruktur als Risikoprämie eingepreist wird", sagte Rohstoffexperte Saul Kavonic vom australischen Finanzdienstleister MST Marquee.

/jkr/zb

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: archigraf / Shutterstock.com, Anton Watman / Shutterstock.com

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