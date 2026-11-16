Kupfer – das Defizit wird größer

Vermögensverwalter-Kolumne

Kupfer weist schon seit geraumer Zeit einen recht stabilen Wachstumskurs auf. Was hinter dieser Aufwärtsbewegung steckt, wie es weiter gehen könnte. „Nach Kupfer drängt, am Kupfer hängt doch alles. Ach wir Armen!“ Kommt Ihnen das bekannt vor? Naja, ok, eigentlich lautet das Zitat aus Goethes Faust etwas anders, da geht es nämlich um Gold, aber das mit Kupfer passt einfach besser in die Gegenwart.

Fakt ist: Kupfer ist der zentrale Rohstoff für die Energiewende, und zwar vor allem als Leiter in elektrischen Kabeln. Und auch das mit den „Ach wir Armen“ ist nicht ganz falsch, denn Kupfer ist zu einem „Risikometall“ geworden, da die Versorgungslage mehr und mehr angespannt ist. Noch wird genügend Kupfer abgebaut oder recycelt, doch den vorhandenen Lagerstätten fehlt es an Ergiebigkeit, neue sind nur wenige in der Mache und das Recycling kommt der steigenden Nachfrage auch kaum noch hinterher. Das knappe Kupferangebot ist für alle sichtbar, am Weltmarkt steigt der Kupferpreis nahezu stetig. Aktuell liegen wir bei knapp 15.000 Dollar je Tonne, und damit auf Rekordniveau. Zur besseren Einordnung: Im Jahr 2022, also vor gerade erst einmal vier Jahren, waren es im Schnitt 7.500 Dollar je Tonne Kupfer. Der Preis hat sich seitdem also in etwa verdoppelt.

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Kupfer – wachsendes Defizit in den 2030er-Jahren

Und das sollte es womöglich auch noch nicht gewesen sein. Nahezu alle führenden Analystenhäuser im Bereich der Rohstoffe sehen für Kupfer im Laufe der 2030er-Jahre ein wachsendes Defizit bei der Versorgung. S&P Global etwa schätzt in einer Studie von Anfang 2026 mit dem bezeichnenden Titel „Kupfer im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz“ den Bedarf an Kupfer im Jahr 2040 bei 42 Millionen Tonnen. Demgegenüber steht den Machern der Studie nach eine Minenproduktion von 33 Millionen Tonnen im Jahr 2030. Daraus resultiert ein Defizit von neun Millionen Tonnen Kupfer jährlich; und somit ein Defizit, das auch durch das Recycling nicht vollständig zu schließen sei, so S&P Global.

Erst langfristig könnte sich die Situation entspannen

Nun, Studien sind nicht immer neutral, nicht selten werden Geschäftsinteressen berücksichtigt. Das muss bei S&P Global nicht der Fall sein, dennoch lohnt immer eine eigene Sicht auf die Dinge. Dabei fällt auf, dass es zu Kupfer mehrere mögliche Szenarien gibt. Richtig ist wohl, dass es derzeit kaum neue Kupferprojekte gibt, einige aber in naher Zukunft in Betrieb gehen sollen. Dadurch könnte das Versorgungsdefizit kleiner ausfallen als etwa S&P Global annimmt. Aber selbst solche Szenarien sehen am Ende eine angespannte Versorgungsituation. Erst langfristig, und hier reden wir von Zeitspannen zwischen 20 und 30 Jahren, könnte sich die Situation deutlich verbessern. Das hat damit zu tun, dass geplante Minenprojekte in ihrer Umsetzung rund 20 Jahre benötigen – von der Entdeckung einer Lagerstätte bis hin zu einem Abbau.

Investieren in Kupfer – alles andere als trivial

Wie auch immer man es dreht und wendet, Kupfer bleibt für die kommenden Jahre einer der spannesten Rohstoffe. Weil zentral für die Energiewende – vor allem in Kabeln als elektrischer Leiter –, ist Kupfer auch ein wichtiger Bestandteil in einem Anlegerdepot. Und das Gute daran: In Kupfer kann man investieren, bestimmte strukturierte Produkte machen das möglich – aber Vorsicht, dass kann schnell sehr spekulativ werden, wenn man sich nicht auskennt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Kupfer-Aktien – beispielsweise von Unternehmen, die in der Exploration, dem Abbau oder der Weiterverarbeitung tätig sind, aber auch hier gilt, was ich nicht wirklich kenne, überlasse ich dem Experten. Für Anleger ist daher schwierig es richtig einzuordnen, ob und welche Anlagemöglichkeiten sinnvoll sind. Dafür ist nicht nur viel Zeit und Erfahrung notwendig, sondern auch eine Menge rohstoffspezifisches Know-how.

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von Dr. Markus C. Zschaber, Gründer der V.M.Z. Vermögensverwaltungsgesellschaft in Köln, www.zschaber.de

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