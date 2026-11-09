Teures Öl, volle Kassen: Warum Energieaktien ins Depot gehören

Vermögensverwalter-Kolumne

09.11.26 09:44 Uhr

Energiewerte haben 2026 im S&P 500 die beste Branchenrendite erzielt. Während Technologie- und Wachstumswerte die Schlagzeilen beherrschten, spielten die traditionellen Energiekonzerne eine oft unterschätzte Rolle. Und eine Entspannung bei den Ölpreisen ist keineswegs ausgemacht.

Ölmarkt bleibt durch geopolitische Risiken unter Druck

Die Versorgungskrise im Nahen Osten hält den Ölmarkt fest im Griff – angetrieben vom Krieg mit dem Iran, den Angriffen der jemenitischen Huthi-Milizen und den Attacken auf saudi-arabische Ölanlagen. Ende Oktober notierte die Nordseesorte Brent zeitweise über 110 Dollar je Barrel, gut 50 Prozent über ihrem Sommertief von rund 72 Dollar. Die Internationale Energieagentur (IEA) erwartet, dass der Markt bis Ende 2026 im Defizit bleibt. Die US-Energiebehörde EIA rechnet für das vierte Quartal mit einem Brent-Durchschnittspreis von 105 Dollar, die UBS sieht den Ölpreis zum Jahresende bei rund 110 Dollar.

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Hintergrund sind vor allem die Schäden an Förder-, Transport- und Verarbeitungsanlagen sowie die Angriffe auf Tanker. Sie haben die weltweiten Ölvorräte in den vergangenen Monaten stark schrumpfen lassen. So sind die strategischen Notreserven der USA im Oktober auf den tiefsten Stand seit 1982 gefallen. Weltweit liegen die Lagerbestände nach Angaben der IEA rund 500 Mio. Barrel unter dem Niveau vor Beginn des Irankriegs. Diese Reserven wieder aufzufüllen, wird allein schon zusätzliche Nachfrage erzeugen.

Aktien schlagen Terminkontrakte

Wer an dieser Dynamik teilhaben will, sollte nicht zu Rohstoff-ETCs oder Derivaten greifen. Futures-basierte Produkte haben ihre Tücken: Derzeit notieren später fällige Terminkontrakte deutlich unter dem aktuellen Ölpreis (Backwardation) – der Markt preist also bereits sinkende Notierungen ein. Anleger profitieren nur, wenn der Ölpreis länger hoch bleibt, als die Kurve unterstellt. Entspannt sich die Lage, kann die Kurve zudem in den Contango drehen. Dann müssen auslaufende Kontrakte laufend durch teurere ersetzt werden, und Rollverluste zehren selbst bei stabilen Ölpreisen an der Rendite. Dividenden werfen solche Produkte ohnehin nicht ab.

Aktien integrierter Ölkonzerne sind hier klar im Vorteil. Sie stehen für Sachwerte, bieten operative Flexibilität und gelten als verlässliche Dividendenzahler. Die meisten Branchenriesen haben in den vergangenen Jahren Schulden abgebaut und eigene Aktien zurückgekauft.

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Ölmilliarden finanzieren den Umbau – mal mehr, mal weniger

Ein oft übersehener Aspekt: Die großen Energiekonzerne sind längst keine reinen Öl- und Gasanbieter mehr. Der Umbau zu einer klimafreundlicheren Wirtschaft – Wind- und Solarparks, Wasserstoff, CO₂-Speicher – verschlingt gewaltiges Kapital. Hier schließt sich der Kreis: Die hohen Cashflows aus dem Ölgeschäft können diese Zukunftsfelder finanzieren. Wie konsequent die Konzerne das tun, ist unterschiedlich:

TotalEnergies: Der französische Konzern steckt weiterhin jedes Jahr drei bis vier Mrd. Dollar in seine Stromsparte, vor allem in Solar- und Windparks, sowie in Ladeinfrastruktur für E-Autos.

Der französische Konzern steckt weiterhin jedes Jahr drei bis vier Mrd. Dollar in seine Stromsparte, vor allem in Solar- und Windparks, sowie in Ladeinfrastruktur für E-Autos. Shell & BP: Die beiden Konzerne haben ihre grünen Ambitionen deutlich zurückgefahren. BP kürzte seine Ausgaben für erneuerbare Energien um mehr als fünf Mrd. Dollar pro Jahr und lagerte das Offshore-Windgeschäft in ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem japanischen Versorger Jera aus. Shell entwickelt keine neuen Offshore-Windparks mehr. Beide setzen wieder stärker auf Öl und Gas.

Die beiden Konzerne haben ihre grünen Ambitionen deutlich zurückgefahren. BP kürzte seine Ausgaben für erneuerbare Energien um mehr als fünf Mrd. Dollar pro Jahr und lagerte das Offshore-Windgeschäft in ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem japanischen Versorger Jera aus. Shell entwickelt keine neuen Offshore-Windparks mehr. Beide setzen wieder stärker auf Öl und Gas. Chevron & ExxonMobil: Auch die US-Branchenriesen investieren in neue Technologien, vor allem in CO₂-Abscheidung (Carbon Capture), Wasserstoff und Biokraftstoffe.

Energieaktien als strategische Depotbeimischung

Die Ölbranche hat eine starke Wertentwicklung hinter sich. Dennoch sollten Anleger Qualitätswerte der Branche als strategische Beimischung fein dosiert im Depot halten, auch wenn Energieaktien überdurchschnittlich schwanken. Dafür schützen sie vor steigenden Energiepreisen und Inflation, zahlen überdurchschnittliche Dividenden – und können den Wandel zu mehr Nachhaltigkeit aus eigener Kraft finanzieren.

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von Gottfried Urban, Urban & Kollegen Vermögensmanagement, Altötting

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