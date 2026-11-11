Trump-Aversion ist keine Asset Allocation

Vermögensverwalter-Kolumne

11.11.26 11:27 Uhr

Viele Anleger wollen raus aus Amerika. Die Begründung steht selten in einer Bilanz und meistens in der Zeitung. Was die Hirnforschung über politische Depots weiß, und ein Test, der einen Satz lang dauert.

„Aus Amerika bin ich raus.“ Den Satz hört man inzwischen regelmäßig, am Küchentisch wie im Anlageausschuss. Fragt man nach dem Grund, kommt selten ein Kurs-Gewinn-Verhältnis. Es kommt ein Name. Menschlich ist das allemal, eine Anlagestrategie ist es nicht. Der Psychologe Paul Slovic nennt das Muster Affektheuristik: Was wir nicht mögen, halten wir für riskant und für wenig ertragreich zugleich. An den Märkten gibt es Rendite in der Regel nur gegen Risiko. Im Kopf laufen beide gegeneinander, und das Vorzeichen setzt die Sympathie. Die wiederum entsteht hierzulande aus Schlagzeilen, und Schlagzeilen werden auf Aufregung optimiert, nicht auf Ertragsschätzungen. Im Anlageausschuss heißt der Affekt dann „geopolitisches Risiko“ und trägt Krawatte.

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Die Amygdala als Fondsmanager

Bei Politik hält sich dieser Effekt besonders hartnäckig. Neurowissenschaftler der University of Southern California legten 2016 vierzig politisch festgelegte Probanden in den Scanner und hielten ihnen Gegenargumente vor. Über Edison oder Einstein ließen sie mit sich reden, über Politik kaum. Je aktiver dabei Amygdala und Inselrinde waren, Areale, die sonst bei Bedrohung anspringen, desto weniger bewegte sich die Meinung. Die Stichprobe war klein, das Muster ist deutlich: Das Gehirn behandelt politische Überzeugung als Teil der Identität und verteidigt sie. Notfalls mit dem Depot.

Dass politische Überzeugungen Anlageentscheidungen beeinflussen, ist empirisch belegt. Ökonomen des MIT werteten die Depots von Millionen US-Haushalten rund um die Wahl 2016 aus. Mutmaßliche Republikaner erhöhten danach ihre Aktienquote, mutmaßliche Demokraten schichteten in sichere Anlagen um. Gleicher Markt, gleiche Nachrichten, entgegengesetzte Entscheidung. Im Schnitt war der Effekt klein; getrieben wurde er von wenigen, die dafür kräftig umbauten. Der S&P 500 legte in Trumps erster Amtszeit rund 70 Prozent zu. Die Börse hat nicht gefragt, wer wen gewählt hatte.

Wenn der Bauch zufällig recht hat

Nun der unbequeme Teil: 2025 lag der Bauch richtig. Der S&P 500 brachte Euro-Anlegern wegen des schwachen Dollars knapp vier Prozent, der DAX 23 Prozent. Wer aus Abneigung umgeschichtet hatte, fühlte sich als Stratege. Im ersten Halbjahr 2026 kam der DAX dann auf gut zwei Prozent und lag wieder hinter S&P 500 und MSCI World. Ein richtiges Ergebnis aus dem falschen Grund ist der teuerste Lehrer, weil es die Methode bestätigt. In der Psychologie heißt das Outcome Bias.

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Es gibt gute Gründe für weniger Amerika: gut 70 Prozent Gewicht im MSCI World, hohe Bewertungen, Staatsschulden, der Dollar. Es gibt auch schlechte Gründe für mehr Amerika, etwa den Glauben, 15 starke Jahre seien ein Naturgesetz. Über die Qualität der Entscheidung sagt die Richtung wenig. Es zählt, woher das Argument kommt. Dafür genügt ein Test: Streichen Sie den Namen des Präsidenten aus Ihrer Begründung. Bleibt eine Zahl übrig, ist es Allokation. Bleibt nur ein Gefühl, ist es Affekt. Als Zahl taugt vieles: das Gewicht eines Landes im Depot, eine Bewertung, eine Währungsquote. Wer die Zahl hat, schreibt eine Zielquote mit Bandbreite auf, bevor die nächste Schlagzeile kommt, und handelt erst, wenn die Bandbreite reißt. Die Frage nach der Zahl wirkt übrigens besser als jeder Widerspruch. Widerspruch weckt genau die Amygdala, die man beruhigen will. Eine Amtszeit dauert vier Jahre. Ein Depot sollte länger halten.

von Nikolas Kreuz, Geschäftsführer der INVIOS GmbH in Hamburg

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