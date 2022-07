Ölpreise geben nach - die Gründe

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln (schon ab 100 €) Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 106,29 US-Dollar. Das waren 1,06 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,09 Dollar auf 103,13 Dollar.

Leichten Druck auf die Erdölpreise übten neue Daten des Verbands American Petroleum Institute (API) aus. Nach Zahlen vom Dienstagabend sind die Lagerbestände in den USA in der vergangenen Woche gestiegen. Am Mittwochnachmittag veröffentlicht das Energieministerium dann seine wöchentlichen Zahlen. Die Daten bewegen in der Regel die Märkte zumindest kurzzeitig.

Die Erdölpreise haben sich zuletzt mit der Richtungssuche etwas schwergetan. Nach kräftigen Anstiegen seit Jahresbeginn waren sie zwischenzeitlich deutlich gefallen. Zuletzt sind sie wieder etwas angezogen, da sie von der besseren Börsenstimmung profitiert haben. Rohöl ist nicht nur ein Rohstoff, sondern auch für einige Anleger ein Spekulationsobjekt. Steigen die Börsenkurse, hellt sich häufig auch die Stimmung am Ölmarkt auf.

/bgf/la/mis

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Anton Watman / Shutterstock.com, William Potter / Shutterstock.com