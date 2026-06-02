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Waffenruhe im Blick

Warum die Ölpreise wieder zulegen

03.06.26 07:58 Uhr
Deshalb legen die Ölpreise wieder zu | finanzen.net

Die Ölpreise haben Mittwoch im frühen Handel im Zuge der jüngsten Eskalation im Iran-Krieg wieder zugelegt und damit ihren Aufwärtstrend seit gestern Nachmittag fortgesetzt.

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Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent zur Lieferung im August stieg auf 97,24 Dollar. Das waren 1,24 Prozent mehr als am Vortag. Die USA und der Iran haben sich eines der schwersten Feuergefechte seit Beginn der Waffenruhe geliefert. Irans Revolutionsgarden feuerten in der Nacht ballistische Raketen und Drohnen auf die benachbarten Golfstaaten Kuwait und Bahrain, das US-Militär wiederum griff eine iranische Militäreinrichtung auf der Insel Qeschm in der Straße von Hormus an.

Es waren nicht die ersten gegenseitigen Angriffe seit Inkrafttreten der Waffenruhe am 8. April, aber mit jeder neuen Attacke steigt die Furcht vor einer erneuten Eskalation des Kriegs. Der jüngste Schlagabtausch erfolgte vor dem Hintergrund stockender Verhandlungen um ein Rahmenabkommen, mit dem der Krieg beendet und die Straße von Hormus wieder für die Schifffahrt geöffnet werden soll.

Die Kluft zwischen den USA und dem Iran deute darauf hin, dass ein Abkommen, das zu einer Normalisierung der Ölversorgung führt, noch einige Zeit entfernt ist, sagte Warren Patterson, Rohstoffstratege bei ING Groep in Singapur, der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Die Risiken sind nach oben gerichtet, insbesondere mit Blick auf das dritte Quartal, eine saisonal starke Nachfragesaison."

/stk/men

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: sacura / Shutterstock.com, Simone Voigt / Shutterstock.com

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