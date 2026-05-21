DAX24.772 +0,7%Est506.010 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9000 +1,3%Nas26.293 +0,1%Bitcoin66.606 -0,3%Euro1,1610 -0,1%Öl105,4 +0,5%Gold4.527 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker -- Asiens Börsen in Grün -- KNDS hält unbeirrt an Fahrplan für Börsengang fest -- Rüstungsaktien, Cavendish, Softbank, Lenovo, Zoom im Fokus
Top News
Umbau im Greenlight Capital-Depot: Einhorn rasiert Warner Bros. Discovery-Aktie und greift massiv bei Peloton zu Umbau im Greenlight Capital-Depot: Einhorn rasiert Warner Bros. Discovery-Aktie und greift massiv bei Peloton zu
TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Nemetschek SE-Aktionäre freuen TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Nemetschek SE-Aktionäre freuen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WDH/Ölpreise legen wieder zu

22.05.26 09:27 Uhr

(Grammatikfehler im 3. Absatz beseitigt.)

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag nach starken Schwankungen der vergangenen Handelstage infolge der Bemühungen für ein Ende des Iran-Kriegs wieder gestiegen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der globalen Referenzsorte Brent zur Lieferung im Juli legte um zweieinhalb Prozent auf 105,19 US-Dollar zu.

Im Verlauf der Handelswoche ist es immer wieder zu kräftigen Preisschwankungen am Ölmarkt gekommen, die sich kurz vor dem Wochenende in etwas abgeschwächter Form fortgesetzt haben. Hintergrund sind die Bemühungen für ein Ende des Iran-Kriegs und einer damit verbundenen Öffnung der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus, die in den vergangenen Tagen für ein Wechselbad der Gefühle bei den Anlegern gesorgt haben.

Jüngste Aussagen aus den USA und dem Iran waren zum Teil widersprüchlich und ließen zentrale Streitpunkte offen. Es ist daher weiter unklar, ob sich beide Länder nach den erneuten Eskalationsdrohungen der vergangenen Tage einem Abkommen annähern können - eine Entwicklung, die die Ölpreise stark schwanken ließ.

"Hoffnungen auf ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran haben die Ölpreise zuletzt zwar wieder etwas unter Druck gesetzt, aber letztlich hat sich der Preis für Öl der Sorte Brent deutlich über 100 Dollar je Barrel etabliert", kommentierte die Rohstoffexpertin Barbara Lambrecht von der Commerzbank. Die Anleger haben die weitere Entwicklung im Nahen Osten im Blick. Denn "je länger die Straße von Hormus geschlossen bleibt, desto mehr muss auf die Lagerbestände zurückgegriffen werden", sagte Lambrecht./jkr/stk