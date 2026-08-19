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Wechsel

Indexänderung: Bloom Energy, Everpure und Illumina kommen in S&P-500

Indexänderung: Bloom Energy, Everpure und Illumina kommen in S&P-500

Die Aktien von Bloom Energy, Everpure und Illumina werden in den S&P-500 aufgenommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bloom Energy
238.00 EUR -4.00 EUR -1.65 %
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Builders Firstsource IncShs
53.50 EUR -2.44 EUR -4.36 %
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Illumina Inc.
180.12 EUR -2.24 EUR -1.23 %
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Molson Coors Brewing Company (MCBC)
33.23 EUR -0.07 EUR -0.21 %
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Pure Storage Inc (A)
86.68 EUR 2.74 EUR 3.26 %
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The Trade Desk Inc (A)
11.99 EUR -0.06 EUR -0.50 %
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Dafür müssen Molson Coors Beverage, Trade Desk und Buliders Firstsource ihren Platz in dem Index räumen, wie der Indexbetreiber S&P Dow Jones Indices mitteilte. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft.

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Die Indexänderungen in der Übersicht:

===

+ S&P-500

AUFNAHME

- Bloom Energy

- Everpure

- Illumina

HERAUSNAHME

- Builders Firstsource

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- Molson Coors Beverage

- Trade Desk

===

Bildquellen: Imagentle / Shutterstock.com, Immersion Imagery / Shutterstock.com

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