Indexänderung: Bloom Energy, Everpure und Illumina kommen in S&P-500

Wechsel

09.09.26 07:48 Uhr

Die Aktien von Bloom Energy, Everpure und Illumina werden in den S&P-500 aufgenommen.

Dafür müssen Molson Coors Beverage, Trade Desk und Buliders Firstsource ihren Platz in dem Index räumen, wie der Indexbetreiber S&P Dow Jones Indices mitteilte. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bloom Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bloom Energy

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung