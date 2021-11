Weiterer Fall von Afrikanischer Schweinepest in Deutschland

Berlin/Hamburg (Reuters) - In Deutschland gibt es einen neuen Fall der Afrikanischen Schweinepest.

Die für den Menschen unbedenkliche Krankheit sei nun erstmals in einem Hausschweinebestand in Mecklenburg-Vorpommern aufgetreten, teilte das Bundeslandwirtschaftsministerium am Montagabend mit. Unter anderem müsse die zuständige Behörde nun anordnen, dass alle Tiere des Bestands getötet würden. Im Juli war die Krankheit bei Hausschweinen aus zwei Betrieben in Brandenburg nahe der Grenze zu Polen festgestellt worden.

2020 stoppten China und andere große Importländer die Einfuhr von deutschem Schweinefleisch nach den ersten Fällen einer Erkrankung von Wildschweinen in Brandenburg. Deutschland verhandelt mit China seit Monaten über eine Wiederaufnahme des Schweinefleisch-Handels. Argumentiert wird, dass China den Import von Schweinefleisch aus schweinepestfreien Regionen erlauben könnte, statt den Handel mit dem ganzen Land auszusetzen. Mit der Ausbreitung der Schweinepest nach Mecklenburg-Vorpommern könnten diese Verhandlungen schwieriger werden, sagen Experten.

"Solange man in Deutschland Fälle der afrikanischen Schweinepest findet, ob auf Farmen oder in Wildschweinen, erwarte ich nicht, dass China seinen Markt für deutsches Schweinefleisch öffnen wird", sagte Fleischmarkt-Analyst Tim Koch vom Marktforschungsinstitut AMI. "Es könnte Jahre dauern, bis der chinesische Markt sich wieder für deutsche Schweinefleischexporte öffnet". Inzwischen sind rund 2700 Fälle von Schweinepest in Wildscheinen in Brandenburg und Sachsen nachgewiesen worden. Die Handelspartner in Asien seien durch andere europäische Exporteure gut versorgt, sagte Justin Sherrard von der Rabobank. "Der neue Fall in einer Schweinefarm ist ein Rückschlag für Deutschland in dem Bemühen, China und andere größere Schweinefleisch-Importeure zurückzugewinnen."