XETRA-SCHLUSS/Fester - Erwartung von Staatsgarantie treibt Siemens Energy

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag mit Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Der DAX gewann 0,7 Prozent auf 15.345 Punkte. Trotz der Kursgewinne war im Handel von einem zurückhaltenden Geschäft die Rede, was auch an den sehr dünnen Umsätze ersichtlich wurde. "Vor den Inflationsdaten aus den USA am morgigen Tag bleiben viele Investoren in der Deckung und lassen den heutigen Handelstag erst einmal passieren", hieß es bei Robomarkets. Die Senkung des Ausblicks für die Kreditwürdigkeit der USA durch Moody's stellte keinen Belastungsfaktor dar.

Siemens Energy waren mit einem Plus von 6,0 Prozent Tagesgewinner im DAX. Erneuter Treiber für die Aktie war die Erwartung einer Staatsgarantie. Die Einigung solle nun am Mittwoch bei der Bilanzvorlage des Energietechnikkonzerns verkündet werden, zitierte das Handelsblatt Finanz- und Verhandlungskreise. Auch Großaktionär Siemens beteilige sich demnach. Laut Finanzkreisen soll Siemens Energy Garantien für Großprojekte in Höhe von 15 Milliarden Euro erhalten.

Rheinmetall gewannen 3,3 Prozent und Airbus 1,4 Prozent. Hensoldt verteuerten sich um 4,0 Prozent. Im Handel wurde auf einen Bericht in der Bild am Sonntag verwiesen, wonach Deutschland die Militärhilfen für die Ukraine auf 8 Milliarden Euro verdoppelt.

Continental kündigt Stellenabbau an

Continental stiegen um 1,0 Prozent. Das Unternehmen will in der Autosparte auch über einen umfangreichen Stellenabbau die Ausgaben senken. In der Summe peilt der Konzern jährliche Kostenentlastungen von 400 Millionen Euro ab 2025 in Verwaltungsstrukturen an.

Positiv wurde von den Anlegern die Entwicklung der operativen Gewinnmarge von Bilfinger im dritten Quartal gewertet. Sie fiel mit 5,1 Prozent oberhalb des Zielkorridors aus. Bilfinger legten um 4,0 Prozent zu.

Talanx gewannen 3,5 Prozent. Der Versicherer hat im dritten Quartal von einem guten Erstversicherungsgeschäft profitiert und den Gewinn trotz eines hohen Großschadensaufkommens deutlich gesteigert. Die bisherige strategische Mittelfristzielsetzung sah für 2025 einen Gewinn von mehr als 1,6 Milliarden Euro vor. Mit der neuen Zielsetzung wird dieses Ziel bereits ein Jahr früher erreicht.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.345,00 +0,7% +10,21%

DAX-Future 15.401,00 +0,7% +7,45%

XDAX 15.345,42 +0,1% +10,64%

MDAX 25.409,63 +0,5% +1,16%

TecDAX 2.994,80 +0,7% +2,52%

SDAX 12.824,20 +0,4% +7,53%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 129,67 -6

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 32 8 0 2.509,0 66,1 76,8

MDAX 31 18 1 404,7 28,4 44,3

TecDAX 22 7 1 622,3 27,3 35,7

SDAX 46 21 3 85,4 9,1 11,1

===

