Zinsen, Inflation & Co

Nach dem Rekordhoch im Januar hat Gold rund ein Drittel an Wert verloren. Was steckt hinter dem Preissturz und wie sind die Aussichten für 2027?

Der Glanzpunkt wurde direkt zum Jahresauftakt 2026 gesetzt: Im Januar war der Goldpreis nach drei Jahren im Höhenflug auf ein Rekordhoch bei knapp 5.600 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm) gestiegen. Was dann folgte, beschreibt Rohstoffanalyst Carsten Fritsch von der Commerzbank als "sehr turbulentes Jahr" für den Goldpreis. Mehrfach kam es zu Kurseinbrüchen. Vor allem im November ging es kräftig nach unten. Seit dem Rekordhoch hat Gold mittlerweile rund ein Drittel seines Werts verloren.

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Warum ist der Goldpreis so stark gefallen?

Gold hat 2026 für viele Investoren im Vergleich zu anderen Anlageformen an Attraktivität verloren, weil die Zinsen für andere Anlageformen kräftig gestiegen sind. Das hat mit dem starken Anstieg der Energiepreise als Folge des Iran-Kriegs zu tun, der Inflationssorgen schürte und Notenbanken veranlasste, die Zinsen im Kampf gegen die starke Inflation zu erhöhen. US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren wurden zeitweise mit Renditen von mehr als fünf Prozent gehandelt. Da Gold keine Zinsen abwirft, haben viele Investoren ihr Geld lieber in Staatsanleihen angelegt.

Experten sprechen zwar vom stärksten Jahresrückgang beim Goldpreis seit 13 Jahren. Im längerfristigen Vergleich ist das Edelmetall aber immer noch wertvoll. Zum Vergleich: Bevor der Goldpreis, angetrieben von der Spekulation auf sinkende Zinsen, zu einem rasanten Höhenflug ansetzte, kostete eine Feinunze im Jahr 2022 weniger als 2.000 Dollar.

Wie werden sich die Leitzinsen entwickeln?

Für die weitere Entwicklung am Goldmarkt sind die künftigen Zinsentscheidungen der großen Notenbanken maßgeblich. Neben der Europäischen Zentralbank (EZB) haben die Investoren vorwiegend die Geldpolitik der US-Notenbank im Blick. Trotz einer vergleichsweise hohen Inflation hatte die Fed die Zinsen in den vergangenen Monaten kaum angehoben und seit Sommer stabil gehalten. Bei der nächsten Zinssitzung im Dezember wird an den Finanzmärkten aber fest mit einer Zinserhöhung gerechnet. Dies gilt am Goldmarkt bereits als eingepreist. Sollten die US-Notenbanker im Kampf gegen die hohe Inflation aber weitere Zinserhöhungen im kommenden Jahr in Aussicht stellen, würde dies die Nachfrage nach Gold weiter bremsen.

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Macht der Rückgang des Goldpreises Schmuck günstiger?

Bisher noch nicht im größeren Umfang, wie aus einer Einschätzung des Bundesverbands Schmuck, Uhren, Silberwaren und verwandte Industrien hervorgeht. "Ein Rückgang des Goldpreises an der Börse kommt beim Goldschmuck weder eins zu eins noch sofort an", sagte Hauptgeschäftsführer Guido Grohmann. Viele Schmuckanbieter würden ihre Preise einmal, höchstens zweimal im Jahr anpassen. So werden kurzfristige Ausschläge am Rohstoffmarkt abgefedert. Anders sieht es hingegen bei Einzelanfertigungen aus oder bei Schmuck, den der Kunde direkt beim Juwelier mitgestaltet. Dort können sich Bewegungen des Goldpreises schneller niederschlagen, sagte Grohmann.

Dagegen hat der Preisrückgang auf dem Weltmarkt Goldmünzen und Goldbarren spürbar günstiger gemacht. Mit dem jüngsten Preisdämpfer im November "verzeichnen wir eine deutlich gestiegene Nachfrage nach Goldbarren", sagte Edelmetallhändler Alexander Zumpfe von Heraeus. Viele private Anleger hätten demnach das niedrigere Preisniveau ganz bewusst für Käufe genutzt.

Nutzen auch Notenbanken den günstigen Goldpreis, um ihre Reserven aufzustocken?

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Zentralbanken haben den Rückgang des Goldpreises seit Januar genutzt, um ihre Goldbestände aufzustocken. Wie aus jüngsten Daten des Branchenverbands World Gold Council (WGC) hervorgeht, haben Notenbanken ihre Goldreserven in den drei Monaten bis Ende September weltweit um 321 Tonnen erhöht. Das ist deutlich mehr als der Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre und ein Anstieg im Jahresvergleich von mehr als 40 Prozent. Insbesondere Notenbanken aus Schwellenländern bauen seit Jahren ihre Goldbestände aus, um die Reserven teilweise unabhängiger vom US-Dollar zu machen.

Wie wird der Goldpreis im nächsten Jahr erwartet?

Zunächst könnte der Goldpreis noch weiter fallen, aber dann dürfte der Gegenwind für Gold nachlassen. Edelmetallhändler Zumpfe verwies auf die Bedeutung der Marke von 3.500 Dollar je Feinunze, die kurzfristig von besonderer Bedeutung sei. Sollte sich der Goldpreis nicht nachhaltig oberhalb dieses Niveaus stabilisieren, könnte es einen weiteren Rückgang geben. Mit Blick auf das kommende Jahr zeigen sich Bank-Analysten aber deutlich zuversichtlicher für das gelbe Edelmetall. Nach Einschätzung des Commerzbank-Experten Fritsch überwiegen die Argumente, die für einen steigenden Goldpreis sprechen.

Nicht zuletzt die wachsende Staatsverschuldung in vielen großen Volkswirtschaften "liefert ein Argument, das weiter für Gold spricht", sagte Experte Fritsch. In den USA hat der Schuldenberg in diesem Jahr erstmals die Marke von 40 Billionen Dollar überschritten. Hinzu kommen mit den geopolitischen Unsicherheiten im Nahen Osten, dem Ukraine-Krieg und einer wachsenden politischen Unsicherheit in den westlichen Demokratien weitere Argumente, die für eine stabile Goldnachfrage sprechen. Ein neues Rekordhoch wird 2027 aber eher nicht erwartet, wobei die Commerzbank Ende 2027 mit einem Goldpreis bei 4.100 Dollar je Feinunze rechnet.

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FRANKFURT (dpa-AFX)