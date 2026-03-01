8 Experten für Ihre Geldanlage im gratis Livestream

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27.03.26 14:00 Uhr

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DAS Finanz-Event in Bayern - der Anlegertag in München - rückt immer näher.

Ein besonderes Highlight bietet der Raum „Bulle & Bär im Visier“. Am 28. März 2026 erleben Sie den ganzen Tag erstklassige Top-Referenten.

Und es gibt noch ein weiteres Highlight: Das komplette Programm wird als Livestream übertragen. 

Hierdurch können Sie das Programm bequem von zu Hause verfolgen und erhalten im Nachgang die Aufzeichnung der Vorträge.

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