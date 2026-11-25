Aktien-Webinar

Rabatte gibt es an der Börse das ganze Jahr: Sebastian J. Kuhnert stellt heute Abend ab 18 Uhr fünf Qualitätsaktien unter ihren Hochs vor. Jetzt kostenlos anmelden!

Am Black Friday jagt jeder nach Rabatten. An der Börse gibt es sie das ganze Jahr, man muss nur wissen, wo. Gerade bei Qualitätsunternehmen lohnt sich der genaue Blick: Wer mit Abschlag auf die bisherigen Hochs einsteigt, verbessert seine Ausgangslage für künftige Renditen.

Am Donnerstag, 26. November, ab 18 Uhr, einen Tag vor dem großen Shopping-Event, stellt Sebastian J. Kuhnert in diesem Webinar fünf Qualitätsaktien vor, die aktuell deutlich unter ihren Hochs notieren und jetzt auf die Watchlist gehören. Er ordnet ein, warum die Kurse zurückgekommen sind und was für eine Erholung sprechen könnte.

Das erwartet dich:

5 Qualitätsaktien, die deutlich unter ihren Hochs notieren

Warum die Kurse gefallen sind: Marktstimmung oder echte Schwäche?

Woran du einen echten Rabatt von einer Value-Falle unterscheidest

Chance-Risiko-Einschätzung für jede Aktie

Live-Fragen und Diskussion mit Sebastian

Für wen?

Für alle, die nicht dem Hype hinterherlaufen, sondern Qualitätsaktien mit Abschlag auf dem Radar haben wollen.

Jetzt kostenlos anmelden und Platz sichern!!





Diese Veranstaltung wird dir präsentiert von TraderFox.

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Dein Experte im Webinar

Sebastian J. Kuhnert verantwortet die TraderFox Academy und leitet den Bereich Webinare & Community der finanzen.net-Gruppe. Zuvor baute er bei der Play Magnus Group die Esports-Sparte auf, die den Weg zum Börsengang des Unternehmens mitebnete, und war anschließend nach der Übernahme durch Chess.com tätig. Als Business Angel investiert er in Start-ups und gehörte unter anderem zu den ersten Investoren von HOLY Energy und an der Börse verzehnfachte sich sein Investment in SMCI. Seine Stärke: Unternehmen mit großer Story früh zu erkennen, bevor sie im Mainstream ankommen.