Rüstung Industrie Comeback und Kultmarke im Turnaround Drei Aktien mit besonderer Spannung

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Aktienanalysen der Woche: Hensoldt, thyssenkrupp & Levi´s





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Drei sehr unterschiedliche Aktien stehen diesmal im Fokus – und doch verbindet sie ein gemeinsames Thema: Veränderung. Hensoldt profitiert vom sicherheitspolitischen Umbruch in Europa, thyssenkrupp kämpft um die Neubewertung eines traditionsreichen Industriekonzerns, und Levi Strauss versucht, aus einer ikonischen Jeansmarke eine moderne Lifestyle-Plattform zu formen. Für Anleger ergeben sich damit gleich drei spannende Fragen: Ist der Rüstungsboom bei Hensoldt noch nicht ausreichend eingepreist? Steckt in thyssenkrupp mehr Wert, als der Markt bislang erkennt? Und gelingt Levi’s nach Jahren der Zurückhaltung tatsächlich der Ausbruch?





Bei Hensoldt dreht sich alles um Radar, Sensorik, Drohnenabwehr, elektronische Kampfführung, Luftverteidigung und vernetzte Gefechtsführung. Die Nachfrage nach moderner Verteidigungstechnologie ist hoch, die Auftragsbücher sind prall gefüllt, und Großprojekte rund um Eurofighter, IRIS-T SLM, Optronik, Cyberabwehr und Weltraumaufklärung sorgen für langfristige Wachstumsfantasie. Doch nach der starken Kursentwicklung wird die Bewertung zunehmend zur entscheidenden Frage. Wachstum ist da – aber ist die Aktie inzwischen schon heiß gelaufen?





Auch thyssenkrupp steht vor einer möglichen Neubewertung. Der Konzern ist längst nicht mehr nur ein klassischer Stahlwert, sondern verbindet grünen Stahl, Werkstoffhandel, Dekarbonisierungstechnologien und Marine Systems unter einem Dach. Besonders TKMS mit U-Booten und Marineschiffbau rückt durch steigende Verteidigungsausgaben immer stärker in den Fokus. Gleichzeitig bleibt der Konzernumbau anspruchsvoll: Stahlmärkte, Energiepreise, Cashflow, Bilanzqualität und mögliche Spin-offs entscheiden darüber, ob aus der Comeback-Fantasie tatsächlich ein nachhaltiger Turnaround wird.





Levi Strauss wiederum bringt eine ganz andere Story mit: eine Weltmarke mit über 170 Jahren Geschichte, aber auch den Druck, sich neu zu erfinden. Die Fokussierung auf Levi’s und Beyond Yoga, der Verkauf von Dockers, der Ausbau des Direktvertriebs und neue Produktkategorien sollen Wachstum und Margen stärken. Die jüngsten Zahlen und angehobenen Jahresziele liefern Rückenwind – doch auch hier stellt sich die Frage, ob der Markt die Trendwende bereits vorweggenommen hat. Drei Aktien, drei Investmentstorys, drei Chancen – und bei allen entscheidet jetzt der Blick auf Zahlen, Bewertung und Charttechnik.





Hensoldt (HAG):





Hensoldt Aktienanalyse









thyssenkrupp (TKA):





thyssenkrupp Aktienanalyse









Levi´s (LEVI):





Levi´s Aktienanalyse













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Risikohinweis

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