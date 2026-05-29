DAX25.105 +0,1%Est506.051 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3700 +3,4%Nas26.973 +0,2%Bitcoin62.993 +0,1%Euro1,1660 ±0,0%Öl92,05 -1,4%Gold4.542 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Dell Technologies A2N6WP SAP 716460 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen erzielen neue Rekorde -- USA und Iran wohl vor Einigung: DAX geht stabil ins Wochenende -- Dell von KI-Boom beflügelt -- Siemens Energy, Eli Lilly, IBM, Eventim, DHL im Fokus
Top News
Verbraucher aufgepasst - Neuerungen & Gesetze: Das ändert sich ab Juni 2026 Verbraucher aufgepasst - Neuerungen & Gesetze: Das ändert sich ab Juni 2026
Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktienanalysen der Woche: Marvell Technology, NIO & Deutsche Telekom

30.05.26 09:00 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
28,79 EUR -0,16 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
176,58 EUR 0,14 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NIO
4,80 EUR 0,04 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Aktienanalysen der Woche: Marvell Technology, NIO & Deutsche Telekom


Spannende interaktive Formate für Trader & Anleger: 


Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt: 3 Livetrading-Sessions pro Woche


Welche ETFs jetzt kaufen? – Chancen, Trends & Strategien


Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Bitcoin, Gold und Aktien


Fed-Livestream mit Livetrading Wall Street



Drei Aktien, drei spannende Investment-Stories: Marvell Technology, NIO und Deutsche Telekom stehen aktuell aus ganz unterschiedlichen Gründen im Fokus der Anleger. Während Marvell Technology als wichtiger Infrastruktur-Profiteur des KI-Booms gilt, kämpft NIO um ein mögliches Comeback im hart umkämpften chinesischen Elektroautomarkt. Die Deutsche Telekom wiederum überzeugt mit stabilen Cashflows, Dividendenstärke und der weiterhin dynamischen Entwicklung von T-Mobile US. Gemeinsam zeigen diese drei Analysen, wie unterschiedlich Chancen an der Börse aussehen können – vom wachstumsstarken KI-Halbleiterwert über die spekulative EV-Turnaround-Aktie bis hin zum defensiveren Telekommunikationskonzern mit internationaler Wachstumsfantasie.


Bei Marvell Technology richtet sich der Blick vor allem auf die Frage, ob die starke Entwicklung im Bereich KI-Infrastruktur bereits ausreichend im Aktienkurs eingepreist ist. Das Unternehmen liefert zentrale Technologien für moderne Cloud- und KI-Rechenzentren – von Hochgeschwindigkeits-Netzwerken über optische Datenübertragung bis hin zu kundenspezifischen Chips. Die jüngsten Quartalszahlen und der optimistische Ausblick haben die Fantasie weiter befeuert, doch nach der Rally steht die Bewertung zunehmend im Mittelpunkt. NIO bietet dagegen eine ganz andere Ausgangslage: Die Aktie bleibt hochriskant, könnte aber neue Comeback-Fantasie entwickeln, wenn Wachstum, Margen und Profitabilität wieder glaubwürdiger werden. Neue Modelle, Batteriewechselstationen und ein eigenes Premium-Ökosystem machen die Story spannend – der intensive Preiskampf in China bleibt jedoch ein zentraler Risikofaktor.


Die Deutsche Telekom rundet das Trio mit einer deutlich defensiveren, aber keineswegs langweiligen Investmentstory ab. Der Konzern hat sich längst vom klassischen „T-Aktien“-Image gelöst und profitiert heute von 5G, Glasfaser, Cloud, Cybersecurity und vor allem von der starken US-Tochter T-Mobile US. Nach den jüngsten Quartalszahlen rückt die Aktie erneut in den Fokus, denn stabile Erträge, Dividendenqualität und zusätzliche Fantasie rund um die weitere Entwicklung von T-Mobile US sorgen für Spannung. In unseren aktuellen Analysen prüfen wir bei allen drei Aktien die wichtigsten Zahlen, den Ausblick, die Bewertung und das Chartbild – und gehen der Frage nach, wo sich jetzt Chancen ergeben könnten und wo Anleger besonders vorsichtig bleiben sollten.


👉 Laden Sie jetzt das kostenlose NVIDIA Deep-Dive E-Book herunter.


Marvell Technology (MRVL):


Marvell Technology Aktienanalyse



NIO (NIO):


NIO Aktienanalyse



Deutsche Telekom (DTE):


Deutsche Telekom Aktienanalyse



👉 Tägliche Webinare für Trader und Anleger


👉 Aktuelle Marktanalysen


👉 Kostenlose Demo


Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

In eigener Sache

Übrigens: Marvell Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
19.05.2026Deutsche Telekom BuyGoldman Sachs Group Inc.
18.05.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.05.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
14.05.2026Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
14.05.2026Deutsche Telekom BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
19.05.2026Deutsche Telekom BuyGoldman Sachs Group Inc.
18.05.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.05.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
14.05.2026Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
14.05.2026Deutsche Telekom BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen