Turnaround Tuesday: US-Tech-Aktien systematisch handeln – vom Signal zur semiautomatischen Order

Algo-Trading-Webinar

07.11.26 08:37 Uhr

Dr. Matthias Blankenberg-Teich zeigt im Webinar am 12. November um 18 Uhr, wie du Kursrücksetzer bei US-Tech-Aktien regelbasiert und semiautomatisch handeln kannst. Jetzt kostenlos anmelden und live dabei sein!

Wenn US-Tech-Aktien kurzfristig unter Druck geraten, folgt nicht selten eine schnelle Gegenbewegung. Genau hier setzt die Idee des Turnaround Tuesday an. Doch welche Aktien kommen überhaupt infrage, wann erfolgt der Einstieg und nach welchen Regeln wird eine Position wieder geschlossen? Wer kurzfristige Erholungsbewegungen nutzen möchte, braucht klare Kriterien statt Bauchgefühl – und eine Umsetzung, die im Alltag nicht zu viel Zeit kostet.

» Hier kostenlos für das Webinar anmelden und die Strategie live kennenlernen!

Im Webinar am Donnerstag, 12. November, ab 18 Uhr stellt Dr. Matthias Blankenberg-Teich die LIT2Trade-Strategie „USTECH TT“ vor. Der regelbasierte Ansatz sucht innerhalb des Nasdaq-100 gezielt nach Aktien mit kurzfristiger Kursschwäche. Auswahlkriterien, Volatilitätsfilter und feste Ausstiegsregeln bestimmen den gesamten Handelsablauf. Du erfährst, wie geeignete Aktien ausgewählt werden, nach welcher Logik Ein- und Ausstieg erfolgen und warum Positionsgrößen und Risikobegrenzung dabei eine zentrale Rolle spielen.

Anschließend geht es in die Praxis: Matthias zeigt im Online-Seminar live, wie die semiautomatische LIT2Trade-Lösung den Weg vom Handelssignal zur Order unterstützt. Du siehst, wie Orders vorbereitet, von dir geprüft und bestätigt und anschließend über den LIT2Trade Connector an den Broker WH SelfInvest übermittelt werden. Das Webinar richtet sich an Anleger und Trader, die US-Aktien nach klaren Regeln handeln und den Aufwand bei der Umsetzung reduzieren möchten.

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Diese Veranstaltung wird dir präsentiert von WH SelfInvest.

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Dein Experte im Webinar

Dr. Matthias Blankenberg-Teich promovierte von 2013 bis 2018 im Bereich Numerical Fluid Dynamics in der Luft- und Raumfahrt. Seit 2018 widmet er sich intensiv dem Trading an den Finanzmärkten, mit Schwerpunkt auf Algostrategien. 2024 gründete er die LIT Algo Solutions GmbH, zu der die Marke LIT2Trade gehört. Als Speaker ist er regelmäßig auf Events wie der Invest, der World of Trading (WOT), dem Finance Summit, beim VTAD und auf diversen Börsentagen zu erleben.