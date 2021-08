Amazon will auch off-line Kleidung anbieten und Kaufhäuser eröffnen

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.810,50 EUR

Noch liegt keine offizielle Bestätigung von Amazon vor, doch informierten Kreisen zufolge plant der weltgrößte Onlinehändler Amazon in den USA laut einem Medienbericht größere Ladengeschäfte im Stil von Kaufhäusern zu eröffnen.

Die ersten Filialen sollen in Kalifornien und Ohio an den Start gehen und pro Filiale mit einer Fläche von rund 2800 Quadratmetern deutlich größer als Amazons bisherige Einzelhandelsgeschäfte, aber wesentlich kleiner als durchschnittliche Kaufhäuser in den USA werden. Konkrete Angaben zum Zeitplan enthielt der Bericht des „ Wall Street Journals“ nicht. In den Geschäften auch die Rücknahme von Waren abgewickelt werden.

Durch größere Ladengeschäfte könnte Amazon auch sein Kleidungs-, Haushalts- und Technikangebot stärker außerhalb des Internets positionieren. Amazon ist in den USA seit kurzem der größte Verkäufer von Kleidung und habe hier bereits die Supermarktkette Walmart überholt. In den Geschäften auch die Rücknahme von Waren abgewickelt werden.

Der Vorstoß auch off-line das Geschäft auszubauen käme nicht so überraschend. Amazon ist zwar als Allesverkäufer im Internet groß geworden, mischt aber schon seit einigen Jahren auch den klassischen Einzelhandel immer stärker auf. Der 1994 von Jeff Bezos gegründete Konzern betreibt unter Marken wie Amazon Fresh und Amazon-4-Star Ketten für Lebensmittel und hat auch kleinere Ladengeschäfte für Bücher und andere Produkte. Außerdem gehört Amazon die US-Supermarktkette Whole Foods.

Amazon-Aktie konsolidiert

Die Aktie von Amazon hat seit Juli einen moderaten Abwärtstrend gebildet, stabilisiert sich nun bei rund 3,200 Dollar. Knapp darüber liegt auch die 200-Tagelinie und bei knapp 3.400 Dollar befindet sich das untere Ende des jüngsten Gaps (s. Ellipse), das als Widerstand fungiert. Positiv ist ein leicht steigender MACD (Momentum), der die aktuelle Stabilisierung stützt. Erst wenn der Widerstand bei rund 3.400 Dollar überwunden wird, bessert sich die charttechnische Situation bei Amazon nachhaltig.

