Online-Seminar: Nachhaltig investieren mit Crowdinvesting

Der Markt nachhaltiger Investments ist mittlerweile milliardenschwer und wächst dynamisch. Für Anleger bieten sich attraktive Renditechancen. Vor allem das Crowdinvesting bietet großes Potenzial und ist für nachhaltige Projekte eine aussichtsreiche Anlageform. Im Online-Seminar am 10. März um 18 Uhr erfahren Sie alles Wichtige zum Konzept des Crowdinvestings.

Im Online-Seminar am 10. März ab 18 Uhr verrät Ihnen Jonas Klose von WIWIN, einer der führenden deutschen Online-Plattformen für nachhaltige Investments, wie Sie sich chancenreiche und zugleich nachhaltige Investments in Ihr Depot holen.

Jonas Klose erklärt Ihnen das Konzept des Crowdinvestings: Was ist das überhaupt? Was macht es zu einer nachhaltigen Anlageform? Warum entscheiden sich Projektinhaber für diese Finanzierungsmöglichkeit? Und welche Chancen und Risiken ergeben sich für Anleger? Antworten auf diese Fragen gibt es im Online-Seminar am 10. März um 18 Uhr

Ganz praktisch stellt Ihnen unser Experte mit dem Bürgerwerke-Crowdinvesting ein Projekt vor, bei dem Sie nachhaltig investieren können und gleichzeitig das Wachstum eines innovativen Start-ups unterstützen. Denn beim Crowdinvesting profitieren sowohl Anleger als auch Projektinhaber gleichermaßen und leisten gemeinsam einen Beitrag zur Nachhaltigkeitswende.

Ihr Experte im Online-Seminar

ist gelernter Bankkaufmann und startete seine Karriere bei der ehem. HSH Nordbank in Hamburg mit einem dualen Studium. Nach gut fünf Jahren verließ er die Bank und wechselte 2017 ins Investment Banking zu einer kleinen M&A-Boutique. Aus dieser heraus gründete er die M&A-Plattform COMPANYLINKS mit, baute sich ein starkes Netzwerk im Umfeld von Private Equity, Venture Capital und Erneuerbare Energien-Unternehmen auf und konnte zahlreiche Unternehmenstransaktionen erfolgreich begleiten. Jonas Klose ist seit Mitte 2020 Teil des WIWIN-Teams. In seiner Funktion als Head of Sales leitet er den Bereich Corporate Finance, das Business Development und das Projektmanagement bei WIWIN..