Um 18 Uhr live mit Christian Schlegel: Von Dax bis Dow - dein technischer Börsenkompass im Schatten des Iran-Konflikts

Ausblick 2. Halbjahr 2026

Geopolitische Spannungen bewegen die Märkte: Charttechniker Christian Schlegel zeigt, wie sich DAX, Nasdaq & Co. entwickeln könnten und auf welche Signale Anleger in den kommenden Wochen achten sollten!

Geopolitische Krisen sorgen oft für irrationales Marktverhalten und extreme Volatilität. Während der Iran-Konflikt die Schlagzeilen beherrscht und die Unsicherheit massiv zunimmt, stellt sich für dich die entscheidende Frage: Wie reagieren die Charts auf den Ernstfall? Heute Abend ab 18 Uhr erhältst du im Webinar eine glasklare technische Einordnung der wichtigsten Indizes.

» Hier anmelden und einen spannenden Einblick in die großen Indices erhalten!

Im Webinar analysiert Christian Schlegel die großen Indizes wie DAX, MDAX, Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 und ordnet die aktuelle Marktlage ein. Welche Signale senden die Charts? Wo liegen entscheidende Marken? Und wie lassen sich die jüngsten Bewegungen im Kontext geopolitischer Risiken und Marktpsychologie interpretieren? Ziel ist eine klare Orientierung in einem Marktumfeld, das von schnellen Richtungswechseln geprägt sein kann.

Neben der strukturierten Marktanalyse bleibt im Webinar für interessierte Anleger auch Raum für individuelle Fragestellungen. Aktuelle Entwicklungen, konkrete Chartbilder und offene Fragen aus dem Publikum werden aufgegriffen und eingeordnet. So entsteht ein praxisnaher Überblick, der zeigt, worauf es in der aktuellen Phase besonders ankommt.

» Von DAX bis Dow: Sicher Dir jetzt Insider-Einblicke heute Abend ab 18 Uhr!

Das Webinar wird Dir präsentiert von Goldman Sachs

Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!

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Dein Experte im Webinar

Christian Schlegel agiert seit 37 Jahren an den internationalen Börsen, ist ehemaliger Börsenmakler, Trader, technischer Analyst, Coach und Seminarleiter. Die technische Analyse betreibt er seit 1987 und stellt sie sowohl auf youtube als auch auf seiner Homepage zur Verfügung. Außerdem ist er Co-Admin des Facebook Chats DAX Trader von Finanzen.net