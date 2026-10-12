Um 18 Uhr live: Kommt die Jahresendrally? DAX, Nasdaq und Gold im Chart-Check

Ausblick für Anleger

12.10.26 16:37 Uhr

Technik-Analyst Christian Schlegel nimmt im Expertentalk heute Abend ab 18 Uhr DAX, Dow Jones, Nasdaq und Gold unter die Lupe und wagt einen Ausblick auf die letzten Wochen des Börsenjahres: Kommt die Jahresendrally? Jetzt kostenlos anmelden und Wunsch-Titel einreichen!

• Im Rahmen eines kostenlosen Webinars am 13. Oktober erklärt Schlegel, wie technische Analyse bei unruhigen Märkten hilft, Risiken zu erkennen, und beantwortet Fragen der Teilnehmer.

• Experten wie Christian Schlegel nutzen Charttechnik, um Unterstützungen, Widerstände und Trendwenden bei Indizes wie DAX, Dow Jones und Nasdaq zu analysieren und mögliche Jahresendrallyes einzuschätzen.

• Das vierte Quartal beginnt, doch die Börsenlage ist unsicher, da geopolitische Spannungen, Zinsfragen und die Berichtssaison für Nervosität sorgen.

Das vierte Quartal hat begonnen, und an den Börsen stellt sich die alljährliche Frage: Kommt die Jahresendrally? Statistisch gelten die Monate bis zum Jahreswechsel als starke Börsenphase. Doch 2026 ist die Ausgangslage alles andere als eindeutig: Der DAX pendelt nach seinen Rekordständen im Sommer um die Marke von 25.000 Punkten, Gold hält sich über 4.000 US-Dollar, und die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten sorgen immer wieder für Nervosität. Dazu kommen die anlaufende Berichtssaison und die Frage, wie es mit den Zinsen weitergeht.

Im Expertentalk heute Abend um 18 Uhr ordnet Charttechnik-Experte Christian Schlegel die Lage ein. Fundamentale Daten verlieren in unruhigen Phasen oft kurzfristig an Bedeutung. Genau dann wird die Charttechnik zum unverzichtbaren Werkzeug, um Unterstützungen, Widerstände und Trendwenden rechtzeitig zu erkennen.

Christian Schlegel analysiert die großen Indizes wie DAX, Dow Jones und Nasdaq sowie Gold. Hat der Markt genug Kraft für einen starken Jahresabschluss, oder droht zuerst ein Rücksetzer? Welche Marken müssen halten, welche fallen? Und wie spielen geopolitische Risiken und Marktpsychologie in die Charts hinein? Im Expertentalk kannst du deine Fragen live stellen und dir eigene Titel zur Analyse wünschen.

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Dein Experte im Expertentalk

Christian Schlegel agiert seit 37 Jahren an den internationalen Börsen, ist ehemaliger Börsenmakler, Trader, technischer Analyst, Coach und Seminarleiter. Die technische Analyse betreibt er seit 1987 und stellt sie sowohl auf YouTube als auch auf seiner Homepage zur Verfügung. Außerdem ist er Co-Admin des Facebook Chats DAX Trader von Finanzen.net.