Von DAX bis Öl: Das bewegt die Märkte im Spätsommer 2026

Ausblick für Anleger

18.08.26 14:37 Uhr

Im Webinar am 26. August ab 18 Uhr analysiert Christian Schlegel die aktuelle Lage bei DAX, Dow Jones, Nasdaq, Gold und WTI-Öl. Der technische Analyst wagt einen Ausblick auf die kommenden Wochen.

Die Finanzmärkte im Spätsommer 2026 zeigen ein zwiespältiges Bild: DAX und Dow Jones notieren nahe ihren Rekordständen, auch Gold liegt auf Rekordkurs. Gleichzeitig sorgen anhaltende geopolitische Spannungen im Nahen Osten und ein volatiler Ölpreis für Unsicherheit an den Börsen. Geopolitische Krisen sorgen oft für irrationales Marktverhalten und erhöhte Volatilitität. Genau jetzt stellt sich die entscheidende Frage: Wie geht es mit DAX, Dow Jones, Nasdaq, Gold und WTI-Öl in den kommenden Wochen weiter? Im Webinar analysiert Charttechnik-Experte Christian Schlegel die aktuelle Lage.

Fundamentale Daten verlieren in Krisenzeiten oft kurzfristig an Bedeutung. Genau dann wird die Charttechnik zum unverzichtbaren Werkzeug, um Unterstützungen, Widerstände und Trendwenden rechtzeitig zu erkennen. Christian Schlegel, seit 37 Jahren an den internationalen Börsen aktiv, zählt zu den erfahrensten technischen Analysten im deutschsprachigen Raum.

Im Webinar ordnet Schlegel ein, welche Signale die Charts von DAX, Dow Jones, Nasdaq, Gold und WTI-Öl aktuell senden und wo die entscheidenden Marken liegen. Dabei geht es darum, die jüngsten Bewegungen im Kontext der geopolitischen Risiken und der Marktpsychologie richtig einzuordnen und einen Ausblick für Anleger mit Weitblick zu wagen, wie es in den kommenden Wochen weitergehen könnte.

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Dein Experte im Webinar

Christian Schlegel agiert seit 37 Jahren an den internationalen Börsen, ist ehemaliger Börsenmakler, Trader, technischer Analyst, Coach und Seminarleiter. Die technische Analyse betreibt er seit 1987 und stellt sie sowohl auf YouTube als auch auf seiner Homepage zur Verfügung. Außerdem ist er Co-Admin des Facebook Chats DAX Trader von Finanzen.net.