Webinar mit Christian Schlegel: Von Dax bis Dow - das bewegt die Märkte im zweiten Halbjahr 2026

Ausblick für Anleger

Markt-Check im Krisenmodus! Im Webinar am 8. Juni ab 18 Uhr lernst du vom erfahrenen technischen Analysten Christian Schlegel, wo DAX, Nasdaq, Gold und Co. im Schatten von Nahost-Konflikt, Fed-Chef-Wechsel und US-Zwischenwahlen bald stehen könnten.

Die Finanzmärkte im Frühsommer 2026 gleichen einem Minenfeld. Während geopolitische Spannungen - vom anhaltenden Konflikt im Nahen Osten bis hin zu den handelspolitischen Beben im Vorfeld der Midterms - die Schlagzeilen beherrschen, nimmt die Unsicherheit an den Börsen massiv zu. Geopolitische Krisen sorgen oft für irrationales Marktverhalten und extreme Volatilität. Genau jetzt stellt sich die entscheidende Frage: Wie reagieren die Charts auf diese globalen Stresstests? Die Antwort erhältst du im Webinar am 8. Juni ab 18 Uhr.

Fundamentale Daten verlieren in Krisenzeiten oft kurzfristig an Bedeutung. Genau dann wird die Charttechnik zum unverzichtbaren Werkzeug, um Unterstützungen, Widerstände und Trendwenden rechtzeitig zu erkennen. Christian Schlegel analysiert im Webinar für Anleger mit Weitblick die großen Indizes wie DAX, MDAX, Dow Jones, Nasdaq und S&P 500, aber auch Gold und ausgewählte Titel. Dabei wird detailliert eingeordnet, welche Signale die Charts aktuell senden und wo die entscheidenden Marken liegen. Es geht darum, die jüngsten Bewegungen im Kontext der geopolitischen Risiken und der Marktpsychologie richtig zu interpretieren, um eine klare Orientierung in einem von schnellen Richtungswechseln geprägten Marktumfeld zu gewinnen.

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Neben der strukturierten Marktanalyse bleibt reichlich Raum für individuelle Fragestellungen. Aktuelle Entwicklungen, konkrete Chartbilder und offene Fragen aus dem Publikum werden direkt aufgegriffen und analysiert. So entsteht ein praxisnaher Überblick, der genau zeigt, worauf es in der aktuellen Marktphase besonders ankommt und wie das eigene Portfolio technisch navigiert werden kann.

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Das Webinar wird dir präsentiert von Goldman Sachs

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Dein Experte im Webinar

Christian Schlegel agiert seit 37 Jahren an den internationalen Börsen, ist ehemaliger Börsenmakler, Trader, technischer Analyst, Coach und Seminarleiter. Die technische Analyse betreibt er seit 1987 und stellt sie sowohl auf youtube als auch auf seiner Homepage zur Verfügung. Außerdem ist er Co-Admin des Facebook Chats DAX Trader von Finanzen.net