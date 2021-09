Biontech forciert Impfstoffproduktion - Aktie wichtigem Test

Im Gegensatz zu Moderna, die mit verunreinigtem Impfstoff in Japan zu kämpfen haben, kommt Biontech mit seiner Expansion voran. Im Visier: Afrika. Die Biontech-Aktie gerät dennoch unter Druck.

Nachdem das Mainzer Biotechunternehmen vor kurzem mit der südafrikanischen Biovac einen ersten Produktionspartner in Afrika für seinen Covid-19-Impfstoff gewonnen hat, prüfen die Mainzer nun den Aufbau einer Impfstoffproduktion in Ruanda und im Senegal.

Dort könnten dann mRNA-Impfstoffe des Unternehmens gegen Malaria und Tuberkulose hergestellt werden. Sie werden gerade entwickelt. Ziel des Unternehmens sei es, in Afrika Impfstoffe zu entwickeln und nachhaltige Produktionskapazitäten für Impfstoffe aufzubauen, um gemeinsam die medizinische Versorgung zu verbessern, so das Unternehmen. Noch importiert der Kontinent 99 Prozent seiner Impfstoffe.

Auch Biovac wird nur den letzten Schritt, also das Abfüllen und Verpacken des Covid-19-Impfstoffs übernehmen. Die Wirkstoffsubstanz wird aus Europa kommen. Nun prüfte Biontech, wie das Unternehmen in Afrika zusammen mit Partnern oder alleine mRNA-Produktionsanlagen für Impfstoffe aufbauen könnte.

Biontech hatte im Juli angekündigt, einen Impfstoff gegen Malaria entwickeln zu wollen und den Aufbau einer mRNA-Impfstoffproduktion auf dem afrikanischen Kontinent zu planen. Biontech überprüfe damit eine Empfehlung der Afrikanischen Union, der Gesundheitsorganisation der Afrikanischen Union und der in Gründung befindlichen Afrikanischen Arzneimittelagentur eine mögliche Produktion in Ruanda und Senegal aufzubauen. Die Standorte der Produktionsstätten sollen voraussichtlich bei den künftigen Impfstoffzentren der Weltgesundheitsorganisation WHO angesiedelt werden.

Zur möglichen Höhe der Investitionen machte Biontech keine Angaben. Das Unternehmen hatte bereits erklärt, die erste Phase der Entwicklung seines Malaria-Impfstoffkandidaten über seine Gewinne aus der Covid-19-Impfstoffproduktion selbst finanzieren zu wollen.

Biontech-Aktie vor wichtigem Test

Die Aktie von Biontech befindet sich zwar in einem langfristigen Aufwärtstrend, doch kurzfristig scheiterte der Titel am Widerstand bei 390 Dollar und testet die Unterstützung bei rund 320 Dollar. Der MACD (Momentum) ist nach wie vor abwärts gerichtet und belastet den Titel zusätzlich.

