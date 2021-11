BMW erzielt Rekordergebnis - Aktie vor Jahreshoch

Strukturwandel, Corona-Krise, Halbleiter-Mangel: Das Marktumfeld für die Automobilindustrie hält in diesem Jahr einige Belastungen bereit. Dennoch: Im abgelaufenen Quartal schafft BMW einen deutlichen Ergebniszuwachs – auf einen Rekordwert.

Bislang wirkt sich die Chip-Krise bei BMW lediglich auf den Absatz negativ aus. Der geht im abgelaufenen Quartal deutlich zurück. Gleichzeitig steigen aber Umsatz und Ergebnis. Letzteres sogar sehr deutlich. Das hat Gründe.

BMW verkaufte im abgelaufenen dritten Quartal eigenen Angaben zufolge 593.200 Fahrzeuge. Zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum entspricht das einem Rückgang von zwölf Prozent. Gleichzeitig lag der Umsatz bei 27,47 Milliarden Euro – ein Plus zum Wert vor Jahresfrist von 4,5 Prozent. Den Überschuss bezifferte der Autobauer mit 2,58 Milliarden Euro – ein Rekordwert und ein Zuwachs von 42 Prozent.

Der DAX-Konzern führte zur Begründung dieser Entwicklung die Halbleiter-Thematik an: Wegen fehlender Chips werde die Produktion zurückgefahren, man konzentriere sich auf die größeren, margenstärkeren Modelle. Zudem habe man höhere Preise durchsetzen können, so das Unternehmen.

BMW-Aktie attackiert Jahreshoch

Die Aktie von BMW ist in diesem Jahr einer der besten DAX-Performer und hat ein Plus von rund 27 Prozent erzielt. Seit Mitte August geht es wieder deutlich bergauf, auch die 200-Tagelinie (rot) wurde wieder überschritten. Das Jahreshoch etwas oberhalb von 96 Euro ist in Sichtweite, nur wenige Prozentpunkte entfernt. Auch der MACD (Momentum) stützt den Aufschwung.

