Hunderte Euro zu viel gezahlt? 7 Broker im Ordergebühren-Vergleich

Broker im Gebühren-Check

Je nach Broker zahlen aktive Anleger hunderte Euro Ordergebühren pro Jahr. Wir haben 7 Anbieter verglichen - lohnt sich ein Wechsel?

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Kostenfalle Ordergebühren?

Bei vielen Depot-Anbietern – vor allem Banken bzw. Direktbanken – fallen pro Order Grundgebühren plus prozentuale Provisionen an. Wer häufig handelt oder größere Summen investiert, zahlt schnell dreistellige Beträge im Jahr. Geld, das für den Vermögensaufbau fehlt.

Wir haben die Standard-Ordergebühren von sieben Anbietern unter die Lupe genommen – darunter Direktbanken und populäre On­line-Bro­ker:





Trade Republic Orderprovision: 1,00 Euro (zzgl. Spreads)

1,00 Euro (zzgl. Spreads) Orderprovision Min. / Max.: 1,00 / 1,00 Euro flatex Orderprovision: ab 5,90 Euro (zzgl. Spreads) 1

ab 5,90 Euro (zzgl. Spreads) Orderprovision Min. / Max.: 5,90 Euro / unbegrenzt1 1) Ab 40.000 Euro wird für den überstei­genden Teil eine Zusatz­provision von 0,04 % fällig (nur Handels­plätze USA und Kanada) DKB Orderprovision: ab 10,00 Euro (zzgl. Spreads) 2

ab 10,00 Euro (zzgl. Spreads) Orderprovision Min. / Max.: 10,00 / 30,00 Euro2 2) bis 5.000,00 Euro: 10,00 Euro / ab 5.000,01 Euro: 15,00 Euro / ab 20.000,01 Euro: 30,00 Euro Orderprovision ING Orderprovision: 4,90 Euro + 0,25 % des Ordervolumens (zzgl. Spreads)

4,90 Euro + 0,25 % des Ordervolumens (zzgl. Spreads) Orderprovision Min. / Max.: 4,90 / 69,90 Euro comdirect Orderprovision: 4,90 Euro + 0,25 % des Ordervolumens (zzgl. Spreads)

4,90 Euro + 0,25 % des Ordervolumens (zzgl. Spreads) Orderprovision Min. / Max.: 9,90 / 59,90 Euro Consorsbank Orderprovision: 4,95 Euro + 0,25 % des Ordervolumens (zzgl. Spreads) 3

4,95 Euro + 0,25 % des Ordervolumens (zzgl. Spreads) Orderprovision Min. / Max.: 9,95 / 69,00 Euro3 3) Über 25 bzw. über 500 Orders p.a. gelten vergünstigte Konditionen finanzen.net ZERO Orderprovision: ab 0,00 Euro, 0,0 % des Ordervolumens (zzgl. Spreads) 5

ab 0,00 Euro, 0,0 % des Ordervolumens (zzgl. Spreads) Orderprovision Min. / Max.: 0,00 / 0,00 Euro5 5) Auf Orders unter 500 Euro wird 1 Euro Minder­mengen­zuschlag erhoben

Wie unterscheiden sich die Ordergebühren der Anbieter? Eine Beispielrechnung

Um zu verdeutlichen, wie Ordergebühren ins Gewicht fallen können, gehen wir exemplarisch von einer Handelsaktivität von 20 Orders im Jahr zu je 10.000 Euro Ordervolumen aus. Wenden wir nun die Preiskonditionen der acht Depot-Anbieter auf dieses Fallbeispiel an:

Anmerkung: exemplarischer Vergleich bei 20 Orders im Jahr zu je 10.000 Euro Ordervolumen – ohne Berücksichtigung externer Kosten wie Börsen- oder Maklergebühren, zeitlich befristeter Aktionsangebote oder spezieller Rabatte für ausgewählte Nutzergruppen. (Stand: 01.07.2025).

* Nicht alleinig

Der Vergleich zeigt: Die Spannweite zwischen den Anbietern ist enorm und Ordergebühren können erhebliche Kosten verursachen. Dabei sind Online- und Neo­broker tendenziell günstiger als klassische Direktbanken. Aber: Selbst ein populärer Neo­broker wie Trade Republic erhebt Ordergebühren – und ist damit nicht der günstigste Anbieter. Nur bei finanzen.net ZERO handelst du ab 0 € pro Order (zzgl. Spreads). Grund genug für die Stiftung Warentest, finanzen.net ZERO mehrfach als "Kostensieger" auszuzeichnen (zuletzt bestätigt in Ausgabe 12/2025).

Lohnt sich ein Wechsel?

Wenn du:

je nach Ordervolumen bis zu mehrere Hundert Euro pro Jahr sparen willst,

willst, zusätzlich auf Depot- oder Handelsplatzgebühren verzichten willst,

willst, Ak­tien–Depot, E­T­F–Spar­plan, Deri­vate–Trading, Kryp­to–Wallet und innovative Zusatzfunktionen einfach und smart auf einer modernen Plattform verwalten willst,

dann lohnt sich der Wechsel zu finanzen.net ZERO. Das geht übrigens ganz einfach – in nur 4 Schritten: Depot eröffnen, Identifikation erledigen, Startkapital einzahlen, loslegen!

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finanzen.net ZERO ist ein Angebot der finanzen.net ZERO GmbH, einer Tochter der finanzen.net GmbH.

