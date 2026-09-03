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CANSLIM-Webinar

Überzeugende Wachstumsaktien nach der CANSLIM-Strategie von William O'Neil

Überzeugende Wachstumsaktien nach der CANSLIM-Strategie von William O'Neil

TraderFox-Experte Andreas Zehetner zeigt, wie sich mit der CANSLIM-Methode von Börsenlegende William O'Neil aussichtsreiche Wachstumsaktien mit aktuellen Kaufsignalen aufspüren lassen. Jetzt kostenlos anmelden und deine Frage stellen!

Wachstumsaktien mit enormem Kurspotenzial früh zu erkennen, ist der Traum jedes Anlegers - und genau das war die Stärke von Börsenlegende William O'Neil. Seine CANSLIM-Methode identifizierte Ausnahmeunternehmen wie Cisco Systems, deren Aktienkurs zwischen 1990 und 2000 um rund 75.000 % zulegte, bereits in einer frühen Wachstumsphase.

Im Webinar zeigt TraderFox-Experte Andreas Zehetner, wie sich die CANSLIM-Regeln heute mithilfe der TraderFox-Software vollautomatisiert auf den US-Markt anwenden lassen. Im Fokus stehen aktuell vielversprechende Growth-Stocks, die bereits neue Kaufsignale generieren.

Du erfährst, nach welchen Kriterien O'Neil einst Ausnahmeaktien wie Cisco identifizierte und wie die TraderFox-Software heute automatisiert nach Aktien mit ähnlichem Wachstumsprofil sucht. Andreas Zehetner ordnet die Ergebnisse ein und beantwortet deine Fragen live.

Jetzt kostenlos anmelden und aktuelle CANSLIM-Chancen kennenlernen!

Diese Veranstaltung wird dir präsentiert von finanzen.net und TraderFox.


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Dein Experte im Webinar

Ihr Experte im Online-Seminar

Andreas Zehetner beschäftigt sich seit 2015 intensiv mit verschiedenen Handelsstrategien und ist selbst leidenschaftlicher Trendfolge-Trader. In Webinaren und kurzen Video-Coachings stellt er regelmäßig verschiedene Analysemethoden vor. Mit dem Fokus auf den US-Markt identifiziert Andreas im Rahmen der NEO-DARVAS-Strategie und anhand der Regelwerke von Legenden wie William O'Neil oder Mark Minervini interessante Breakout-Chancen bei führenden Wachstumsaktien.

Bildquellen: Thapana_Studio / Shutterstock.com

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Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.