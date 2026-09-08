Um 17 Uhr live: Überzeugende Wachstumsaktien nach der CANSLIM-Strategie von William O'Neil

CANSLIM-Webinar

08.09.26 12:37 Uhr

TraderFox-Experte Andreas Zehetner zeigt heute um 17 Uhr, wie sich mit der CANSLIM-Methode von Börsenlegende William O'Neil aussichtsreiche Wachstumsaktien mit aktuellen Kaufsignalen aufspüren lassen. Jetzt kostenlos anmelden und deine Frage stellen!

• Das Event wird von finanzen.net und TraderFox präsentiert, wobei Andreas Zehetner seine Erfahrung als Trendfolge-Trader nutzt, um aktuelle Breakout-Chancen bei Wachstumsaktien zu analysieren.

• Im Webinar am 9. September erklärt TraderFox-Experte Andreas Zehetner, wie die CANSLIM-Regeln heute automatisiert mit Software auf den US-Markt angewendet werden, um vielversprechende Growth-Stocks zu identifizieren.

• William O'Neil's CANSLIM-Methode ermöglicht es, frühzeitig Wachstumsaktien mit hohem Potenzial zu erkennen, wie das Beispiel Cisco zeigt, das zwischen 1990 und 2000 um 75.000 % stieg.

Wachstumsaktien mit enormem Kurspotenzial früh zu erkennen, ist der Traum jedes Anlegers - und genau das war die Stärke von Börsenlegende William O'Neil. Seine CANSLIM-Methode identifizierte Ausnahmeunternehmen wie Cisco Systems, deren Aktienkurs zwischen 1990 und 2000 um rund 75.000 % zulegte, bereits in einer frühen Wachstumsphase.

Im Webinar heute ab 17 Uhr zeigt TraderFox-Experte Andreas Zehetner, wie sich die CANSLIM-Regeln heute mithilfe der TraderFox-Software vollautomatisiert auf den US-Markt anwenden lassen. Im Fokus stehen aktuell vielversprechende Growth-Stocks, die bereits neue Kaufsignale generieren.

Du erfährst, nach welchen Kriterien O'Neil einst Ausnahmeaktien wie Cisco identifizierte und wie die TraderFox-Software heute automatisiert nach Aktien mit ähnlichem Wachstumsprofil sucht. Andreas Zehetner ordnet die Ergebnisse ein und beantwortet deine Fragen live.

Jetzt kostenlos anmelden und aktuelle CANSLIM-Chancen kennenlernen!

Diese Veranstaltung wird dir präsentiert von finanzen.net und TraderFox.



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Dein Experte im Webinar

Andreas Zehetner beschäftigt sich seit 2015 intensiv mit verschiedenen Handelsstrategien und ist selbst leidenschaftlicher Trendfolge-Trader. In Webinaren und kurzen Video-Coachings stellt er regelmäßig verschiedene Analysemethoden vor. Mit dem Fokus auf den US-Markt identifiziert Andreas im Rahmen der NEO-DARVAS-Strategie und anhand der Regelwerke von Legenden wie William O'Neil oder Mark Minervini interessante Breakout-Chancen bei führenden Wachstumsaktien.