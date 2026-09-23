CFDs im Fokus: Hebelprodukte verstehen – live auf der FINANCE26

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Differenzkontrakte, besser bekannt als CFDs, zählen zu den meistgehandelten Instrumenten aktiver Trader. Mit vergleichsweise geringem Kapitaleinsatz lässt sich auf steigende wie auf fallende Kurse setzen – quer über Aktien, Indizes, Rohstoffe und Währungen hinweg. Genau solche Instrumente rücken auf der FINANCE26 in Frankfurt am Main am 25. und 26. September 2026 ins Rampenlicht.

Der Reiz von CFDs liegt in ihrer Flexibilität und dem Hebel – doch der Hebel wirkt in beide Richtungen. Wer die Mechanik dahinter durchschaut, kann Chancen gezielter nutzen und Risiken bewusster steuern. Hier setzt die Messe an: kompakt, praxisnah und kostenlos. Besucherinnen und Besucher erfahren aus erster Hand, wie Margin, Hebel und Kostenstruktur zusammenspielen, und bekommen einen klaren Blick dafür, was hinter den Kulissen dieser Produkte wirklich passiert.

Praxiswissen in Raum 1 – Bulle & Bär

Das Herzstück für aktive Trader ist das Programm in Raum 1, dem „Bulle & Bär“. Dort läuft an beiden Tagen ein durchgehendes Vortragsprogramm – live, praxisnah und ohne lange Pausen. Erfahrene Referentinnen und Referenten zeigen Schritt für Schritt, wie CFD-Strategien in der Praxis funktionieren: von Einstiegssignalen und der richtigen Positionsgröße über die Platzierung von Stop-Loss-Marken bis hin zu konsequentem Risikomanagement.

Was den Bulle & Bär so wertvoll macht, ist die Mischung: fundierte Marktanalysen treffen auf sofort umsetzbare Tipps und Tricks, dazu bleibt viel Raum für Austausch und offene Fragen. Wer die Profis hautnah erleben und das eigene Handeln auf ein neues Level heben möchte, sollte sich dieses Programm nicht entgehen lassen.

Live dabei – auch von zu Hause

Wer nicht nach Frankfurt reisen kann, muss nichts verpassen: Sämtliche Vorträge werden im kostenlosen Livestream direkt aus der Messehalle übertragen. Rund 17 Stunden geballtes Trading-Wissen lassen sich so bequem vom Bildschirm aus verfolgen – mit denselben Einblicken, Tipps und Strategien wie vor Ort.

Termin & Anmeldung

Die FINANCE26 findet am 25. und 26. September 2026 von 9:00 bis 17:00 Uhr in Frankfurt am Main statt. Der Eintritt ist kostenlos.

👉 Tickets für den Messebesuch gibt es hier

👉 Zum kostenlosen Livestream anmelden

Termin: Freitag + Samstag, 25.09. - 26.09.2026

👉 Kostenloses E-Book zur Space Economy (SpaceX, Rocket Lab, Raumfahrt ETFs uvm.)

👉 Deep-dive Aktienanalyse zu NVIDIA

👉 Tägliche Webinare für Trader und Anleger

👉 Aktuelle Marktanalysen

👉 Kostenlose Demo





Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.







