Online-Seminar: Zertifikate - besonders chancenreiche Alternativen zwischen Anleihe und Aktie

Bis in die frühen 2000er-Jahre war sichere Geldanlage eine einfache Sache: Sparer brachten ihr Geld zur Bank und erhielten dafür Zinsen, auch Bundeswertpapiere galten als sicher und renditestark. Im Jahr 2008 wurde für die Geldanlage mit Bundeswertpapieren sogar die Finanzagentur GmbH gegründet. Sie warb mit einer Schildkröte namens Günther Schild, die im TV-Werbespot diese Art der Geldanlage anpries: "Dabei kann man in aller Ruhe ein Vermögen machen, mit Bundeswertpapieren."

Diese Zeiten gehören längst der Vergangenheit an, heute spielen Bundeswertpapiere für Privatanleger nur noch eine Nebenrolle. Bundesschatzbriefe werden schon seit Dezember 2012 nicht mehr angeboten und die letzte Bundesanleihe wurde im vergangenen September mit einer 30-jährigen Laufzeit begeben. Wie also könnten Alternativen aussehen, die sich vom Chance-Risiko-Profil her zwischen einer Anleihe und einer Aktie bewegen? Die Antwort darauf gibt Ihnen Anouch Wilhelms, Anlageprofi bei der Commerzbank, im Online-Seminar am 11. Dezember - melden Sie sich jetzt an!

Anouch Wilhelms, Derivate-Experte bei der Commerzbank, zeigt Ihnen als Webinarteilnehmer starke Alternativen zu Bundeswertpapieren auf. "Ich beleuchte im kostenlosen finanzen.net-Webinar die Vorteile von Aktienanleihen und Discount-Zertifikaten", so der Börsenprofi im Vorfeld der Live-Veranstaltung.

Anouch Wilhelms führt Ihnen praxisnah vor, wie Sie mit Zertifikaten das Chance-Risiko-Profil in Ihrem Aktiendepot optimal justieren können. Melden Sie sich jetzt an und nehmen Sie am 11. Dezember um 18 Uhr bequem von Ihrem PC, Mac, Smartphone oder Tablet an diesem Zertifikate-Webinar teil - es lohnt sich!

» Hier klicken und am 11. Dezember mehr zur Risikooptimierung erfahren!

Ihr Experte im Online-Seminar

Anouch Alexander Wilhelms studierte Betriebs­wirtschaft an der Frankfurt School of Finance and Management (ehemals HfB) und an der San Pablo CEU Madrid in Spanien. Seit Februar 2008 arbeitet er als Product Manager bei der Commerzbank im Bereich Equity Markets & Commodities, Public Distribution in Frankfurt. Seit 2010 verantwortet er zudem den Bereich Media Relations für strukturierte Wertpapiere der Commerzbank AG.

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Bildquellen: Lichtmeister / Shutterstock.com