Nach dem KI-Beben: Was die Charts jetzt über die Märkte verraten

Charttechnik-Expertentalk

08.11.26 16:37 Uhr

Kursrutsch bei KI & Co.: Wie geht es an den Börsen weiter? Im Expertentalk am Dienstag, 10. November, ab 18 Uhr analysiert Technik-Analyst Wieland Staud die Charts und zeigt, welche Marken jetzt entscheidend sind. Jetzt kostenlos anmelden und Fragen direkt stellen!

Die Börsen haben einen deutlichen Warnschuss erhalten: Anfang November verbuchte der Nasdaq-100 seinen stärksten Tagesverlust seit dem Corona-Crash im März 2020. Der Ausverkauf bei KI-Werten griff anschließend auf Asien und Europa über und traf auch den DAX, der kurz zuvor noch ein Rekordhoch markiert hatte. Für viele Anleger stellt sich jetzt die Frage: Nur eine heftige Korrektur in einem intakten Aufwärtstrend – oder der Beginn einer größeren Trendwende?

Im Expertentalk am 10. November um 18 Uhr blickt Wieland Staud, seit über 30 Jahren als technischer Analyst aktiv, auf die Charts hinter den Schlagzeilen. Er ordnet ein, was der Einbruch bei KI & Co. charttechnisch bedeutet, welche Marken bei den großen Indizes jetzt entscheidend sind und woran du erkennst, ob sich die Lage stabilisiert oder weiter eintrübt.

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Im Gespräch geht es nicht um schnelle Tipps, sondern um Orientierung im Chart: Welche Signale senden Trendlinien, Unterstützungen und Widerstände nach dem Kursrutsch? Wie kündigen sich Trendwenden typischerweise an? Und welche Szenarien sind für die kommenden Wochen denkbar? Wieland Staud zeigt live, wie er Marktphasen einordnet, und erklärt seine Methodik verständlich – für Einsteiger ebenso wie für erfahrene Anleger.

Im Live-Talk am Dienstag, 10. November um 18 Uhr kannst du deine Fragen direkt an den Experten richten. Die Teilnahme ist kostenlos.

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Diese Veranstaltung wird dir präsentiert von Goldman Sachs.



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Dein Experte im Expertentalk

Wieland Staud ist technischer Analyst seit 1993. 1997 hat er Staud Research gegründet und schreibt seit 2003 eine zweiwöchentliche Kolumne für die FAZ. Immer montags erscheint seine Publikation StaudReport.