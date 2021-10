Chipmangel belastet auch Apple

Den Apple-Konzern hat nun auch die Chip-Krise erreicht. Wegen Lieferengpässen kann er im laufenden Quartal voraussichtlich deutlich weniger Smartphones ausliefern. Ursprünglich sollten 90 Millionen Stück des iPhone13, das im September präsentiert worden war, im Weihnachtsquartal hergestellt werden.

Apple teilte seinen Herstellern mit, dass diese Menge niedriger ausfallen werde. Das Unternehmen begründete dies damit, dass die Zulieferer Broadcom und Texas Instruments Probleme hätten, Chips zu liefern. Von Texas Instruments bezieht Apple unter anderem einen Chip, der die Display-Stromversorgung beim neuen iPhone steuert.

Der kalifornische Konzern hatte bislang ein Jahresproduktionsziel für das neue iPhone um zehn Millionen anvisiert. Dies dürfte vermutlich nach unten korrigiert werden müssen. Wie stark der Chip-Mangel den Absatz des iPhone im abgelaufenen dritten Quartal gebremst hat, wird der Konzern am 28. Oktober bekannt geben.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Das iPhone ist immer noch das mit Abstand wichtigste Produkt des Konzerns. Im zweiten Quartal machte das Smartphone-Geschäft fast die Hälfte des gesamten Umsatzes aus. Der Absatz der iPhones stieg um fast 50 Prozent. Mit 49,3 Millionen Geräten und einem Marktanteil von 15 Prozent ist Apple die Nummer drei im weltweiten Smartphone-Geschäft, nach dem chinesischen Xiaomi-Konzern mit einem Marktanteil von 15,5 Prozent und der Nummer eins Samsung mit einem Marktanteil von 17,6 Prozent.

Apple-Aktie pausiert

Auch die Aktie von Apple konsolidierte in den vergangenen Wochen, zuletzt gab es allerdings einen Anstieg, der den Titel bis auf wenige Prozente an das Jahreshoch bei rund 157 Dollar brachte. Auch der MACD (Momentum) dreht ins Plus und stützt den Titel in der aktuellen Erholung.

Am Erfolg von Apple lässt sich auch mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

Aktienkaufen bei eToro – so einfach geht es.

Die eToro-Plattform bietet Investoren aus aller Welt eine einzigartige Gelegenheit, ihrem Portfolio Aktien hinzuzufügen. Seit Anfang 2018 führt jeder KAUF-Auftrag ohne Hebel zum Kauf des zugrunde liegenden Vermögenswerts durch eToro; er wird danach im Namen des Kunden verwahrt. Dies gilt auch in Fällen, in denen Sie in einen CopyPortfolio investieren oder einen Trader kopieren: Wenn der kopierte Trader Aktien kauft, besitzen Sie automatisch einen Teil seines Aktienbestandes.

Aktien über eToro handeln, das sind die Vorteile:

Vertrauen – Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt.

– Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt. Versicherung – Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert.

– Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert. Dividenden – Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben.

– Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben. Keine Depotgebühren – Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie keine Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an.

– Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an. Einfache Bedienung – Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar.

– Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar. Diversifizierung – Erstellen Sie ein Depot aus Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffen und mehr.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Über eToro:

Seit über einem Jahrzehnt ist eToro in der weltweiten Fintech-Revolution Vorreiter. Es ist das weltweit führende Netzwerk für Social Trading, mit Millionen registrierten Nutzern und mit einer Reihe innovativer Tools für Trading und Investment. Seit Anfang 2018 ermöglicht eToro den Kauf und Verkauf von Aktien.