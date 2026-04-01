CoreWeave: Explosives Wachstum – wie tragfähig ist das Geschäftsmodell?
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Der rasante Aufstieg von CoreWeave sorgt aktuell für Aufmerksamkeit im globalen Technologiesektor
Der rasante Aufstieg von CoreWeave sorgt aktuell für Aufmerksamkeit im globalen Technologiesektor. Als spezialisierter Cloud-Anbieter für Künstliche Intelligenz profitiert das Unternehmen direkt vom Boom rund um rechenintensive Anwendungen und stellt Hochleistungsinfrastruktur auf Basis von Chips von NVIDIA bereit. Besonders der milliardenschwere Deal mit Meta Platforms unterstreicht die wachsende Bedeutung von CoreWeave im Wettbewerb um KI-Kapazitäten. Gleichzeitig werfen die hohe Kapitalintensität und steigende Verschuldung Fragen zur langfristigen Stabilität des Geschäftsmodells auf. Welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben und worauf Anleger achten sollten, erfahren Sie in diesem Interview mit David Hartmann.
Optionsschein
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WKN
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Basiswert
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Typ
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Laufzeit
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Basispreis
|VK8ASJ
|CoreWeave Inc.
|Call
|18.06.2026
|110,00 USD
|VK8AWD
|CoreWeave Inc.
|Call
|18.06.2026
|115,00 USD
|VK4186
|CoreWeave Inc.
|Call
|18.06.2026
|120,00 USD
|VH21GJ
|CoreWeave Inc.
|Put
|18.06.2026
|110,00 USD
|VH24Z4
|CoreWeave Inc.
|Put
|18.06.2026
|115,00 USD
|VH24Z7
|CoreWeave Inc.
|Put
|18.06.2026
|120,00 USD
Stand: 24.04.2026 11:45 Uhr;
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Wichtige Risiken:
Marktrisiko / Preisänderungsrisiko: Der Wert des Zertifikats kann während der Laufzeit durch die marktpreisbestimmenden Faktoren auch deutlich unter den Erwerbspreis fallen, wenn der Wert des Basiswerts fällt.
Emittenten- / Bonitätsrisiko: Anleger sind dem Risiko ausgesetzt, dass Emittent und Garant ihre Verpflichtungen aus dem Produkt und der Garantie - beispielsweise im Falle einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) oder einer behördlichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen - nicht erfüllen können. Eine solche Anordnung durch eine Abwicklungsbehörde kann im Falle einer Krise des Garanten auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens ergehen. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Das Produkt unterliegt als Schuldverschreibung keiner Einlagensicherung.
Marktrisiko: Die Entwicklung der Aktienkurse der jeweiligen Unternehmen ist von vielen unternehmerischen, konjunkturellen und ökonomischen Einflussfaktoren abhängig, die der Anleger bei der Bildung seiner Marktmeinung zu berücksichtigen hat. Der Aktienkurs kann sich auch anders entwickeln als erwartet, wodurch Verluste entstehen können.
Wichtige rechtliche Hinweise:
Diese Information ist weder eine Anlageberatung noch eine Anlagestrategie- oder Anlageempfehlung, sondern Werbung. Die vollständigen Angaben zu den Wertpapieren, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition verbundenen Risiken, sind in dem Basisprospekt, nebst etwaiger Nachträge, sowie den jeweiligen Endgültigen Bedingungen beschrieben. Der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen stellen das allein verbindliche Verkaufsdokument der Wertpapiere dar. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger diese Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollständig zu verstehen. Die Dokumente sowie das Basisinformationsblatt sind auf der Internetseite des Emittenten, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, unter prospectus.vontobel.com veröffentlicht und werden beim Emittenten zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Produkte, die nicht einfach sind und schwer zu verstehen sein können. In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf die Vergangenheit beziehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
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