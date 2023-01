Um 18 Uhr live: Einschätzungen und Strategien für die Märkte 2023

Das Jahr 2022 stand von Beginn an unter keinem guten Stern. Gleich zu Beginn verloren die Börsen aufgrund der zu erwartenden strafferen US- Geldpolitik an Boden. Mit dem 24. Februar und dem Beginn des Ukraine-Kriegs änderte sich die Ausgangslage komplett. Die Energiepreise schossen in ungeahnte Höhen und die Inflation stieg bis in den zweistelligen Prozentbereich. Diese Entwicklungen halten bis in die Gegenwart an und was Anleger künftig von den Märkten erwarten können, erfahren Sie im Online-Seminar heute Abend!

Die Reaktionen der Notenbank fielen 2022 entsprechend kräftig aus und die Zinsen stiegen in rekordverdächtigem Tempo. Die Aktienmärkte rutschten in einen Bärenmarkt und sorgten für teils kräftige Verluste in den Wertpapierdepots. Auch das Wirtschaftswachstum reduzierte sich deutlich und eine Rezession steht voraussichtlich bevor. Für Hoffnung sorgt ein guter Börsenstart ins neue Jahr. Die drei Experten verraten Ihnen im Online-Seminar am heutigen Abend ab 18 Uhr, ob der bullische Jahresbeginnen weiter anhält!

Bleiben die Aktienmärkte in der Erfolgsspur?

Wie werden die Notenbanken in diesem Jahr agieren?

Wie stark schadet das aktuelle Krisen-Umfeld der Wirtschaft?

Diese Fragen beantworten Ihnen folgende Referenten im Online-Seminar : Dr. Andreas Rees - Chefvolkswirt Deutschland, UniCredit Bank AG Christian Stocker - Leitender Aktienstratege, UniCredit Bank AG Sebastian Otter - Experte für Anlagelösungen, HypoVereinsbank onemarkets Durch das Programm führt Nikolaus Barth, Experte für Anlagelösungen, HypoVereinsbank onemarkets.

Ihre Experten im Online-Seminar

Dr. Andreas Rees: Chefvolkswirt Deutschland bei der UniCredit Bank AG, in Frankfurt tätig. Seine Themenschwerpunkte sind deutsche und internationale Konkunktur und Wirtschaftspolitik. Vorher war er Ghostwriter für den Vorstand der HypoVereinsbank und arbeitete im Zins- und Währungsresearch. Dr. Andreas Rees hat mehr als 23 Jahre Berufserfahrung als Volkswirt.

Christian Stocker ist leitender Aktienstratege bei der UniCredit Bank AG, in München tätig. Mit einer Börsenerfahrung von mehr als 35 Jahren ist Christian Stocker seit über 25 Jahren im UniCredit-Research in verschiedenen Funktionen als Kapitalmarkt-Stratege tätig.

Sebastian Otter ist Experte für Anlagelösungen bei der UniCredit Bank AG, in München tätig. Sebastian Otter hat über 10 Jahre Erfahrung in der Beratung von Privat- und Private-Banking-Kunden. Im Team onemarkets bringt er seine Kompetenz in der Umsetzung von Anlagestrategien in die Produktkonzeption mit ein.

