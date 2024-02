Das wird 2024 wichtig!

Onine-Seminar: KI-Wachstum, Zinsen & Inflation - Wie geht es weiter in 2024?

Erfahren Sie alles über die Dynamik von KI-Wachstum, Zinsen und Inflation im Jahr 2024 in einem exklusiven Online-Seminar am 27. Februar ab 18 Uhr. Ergründen Sie die wichtigsten Fragen, die Anleger und Marktbeobachter umtreiben, und erhalten Sie Einblicke in die erwarteten Entwicklungen, die das Anlagejahr 2024 prägen könnten.

Das Jahr 2024 hat für Anleger bereits interessante Wendungen bereitgehalten, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz, wo das Wachstum weiterhin robust erscheint. Mit einem Blick auf die globale Wirtschaft, die sich widerstandsfähiger zeigt als erwartet, stehen die Zeichen auf Optimismus. Doch welche Auswirkungen werden die bevorstehenden Wahlen, insbesondere in den USA, auf die Börse haben? Das Online-Seminar am 27. Februar bietet tiefgreifende Analysen und Prognosen zu den bevorstehenden Ereignissen und deren potenziellem Einfluss auf die Märkte. » Registrieren Sie sich noch heute und navigieren Sie sicher durch das Anlagejahr 2024. Ein zentrales Thema, das Anleger und Wirtschaftsexperten gleichermaßen beschäftigt, ist die Entwicklung der Zinssätze in den USA und Europa. Wann können erwartete Zinssenkungen eintreten, und welche Auswirkungen werden diese auf die Finanzmärkte haben? Dieses Online-Seminar am 27. Februar ab 18 Uhr wird nicht nur die möglichen Szenarien von Zinssenkungen und deren Einfluss auf die Wall Street diskutieren, sondern auch die Frage aufwerfen, ob die Inflation erneut an Fahrt aufnehmen könnte. » Hier anmelden und Ihren Platz im exklusiven Jahresausblick sichern! Darüber hinaus wird das Online-Seminar für Anfänger und Fortgeschrittene die Frage beleuchten, warum das Jahr 2024 nicht als eine neue Dotcom-Blase angesehen wird und welche Faktoren diese These untermauern. Teilnehmer erhalten exklusive Einblicke in die Kriterien und Strategien des DJE-Research bei der Auswahl von Anlagetiteln, die Sie auch für Ihre eigenen Investitionen adaptieren können. Diese Diskussion verspricht aufschlussreiche Antworten auf einige der drängendsten Fragen, die Anleger haben, und bietet strategische Denkanstöße für die Zukunft. Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Robert Gebert ist seit 2018 bei der DJE Kapital AG für die Weiterentwicklung des Produktangebotes der Online-Vermögensverwaltung, den Ausbau von B2B-Kooperationen sowie weiteren Vermarktungsaktivitäten verantwortlich. Vor seinem Wechsel zur DJE Kapital AG, war er seit 2011 als Sales Manager und Produktspezialist für ETFs bei BlackRock tätig. Seine Karriere begann Gebert 2008 als Index Portfolio Manager bei Barclays Global Investors. Zuvor studierte er Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finance & Information an der Universität Augsburg.





