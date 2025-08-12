DAX – Erholungstrend intakt

Der DAX verzeichnete gestern in der ersten Handelsstunde ein geringfügig höheres neues Erholungshoch bei 23.997 Punkten. Nach einer bearishen Doji-Kerze im Stundenchart fiel er wieder in die Range des Vortages zurück und stabilisierte sich im Verlauf des Nachmittags oberhalb des Tagestiefs bei 23.807 Punkten. Der Erholungstrend vom Anfang des Monats markierten Korrekturtief bleibt intakt und kann sich heute ausdehnen, solange der nächste Supportberei...

Der DAX verzeichnete gestern in der ersten Handelsstunde ein geringfügig höheres neues Erholungshoch bei 23.997 Punkten. Nach einer bearishen Doji-Kerze im Stundenchart fiel er wieder in die Range des Vortages zurück und stabilisierte sich im Verlauf des Nachmittags oberhalb des Tagestiefs bei 23.807 Punkten.

Der Erholungstrend vom Anfang des Monats markierten Korrekturtief bleibt intakt und kann sich heute ausdehnen, solange der nächste Supportbereich bei 23.756-23.807 Punkten nicht verletzt wird. Mit Blick auf den ebenfalls intakten übergeordneten Abwärtstrend vom Rekordhoch, die Gegenwind liefernde Saisonalität und die schwache Marktbreite sollten die Stops bestehender Long-Positionen zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Nächste Barrieren und potenzielle Erholungsziele lauten 23.942-24.040 Punkte, 24.109 Punkte und 24.137-24.208 Punkte. Ein Stundenschluss oberhalb der letztgenannten Zone würde das übergeordnete technische Bias von derzeit bearish auf neutral drehen. Unterhalb von 23.756 Punkten (Stundenschlusskursbasis) und 23.685 Punkten wäre ein zeitnaher neuerlicher Test der Supportzone 23.381-23.392 Punkte einzuplanen.

Nächste Unterstützungen:

23.756-23.807

23.685

23.381-23.392

Nächste Widerstände:

23.942-24.040

24.109

24.137-24.208

