Nach zwei schwachen Handelstagen steht der DAX vor einer möglichen kräftigen Gegenbewegung. Die späte Erholung an der Wall Street sorgt am Donnerstagmorgen für neue Hoffnung, nachdem der deutsche Leitindex am Mittwoch auf 24.702 Punkte gefallen war. Doch ausgerechnet heute fehlen wichtige Impulse aus den USA: Wegen Thanksgiving bleiben die amerikanischen Aktienbörsen geschlossen. Während kurzfristig orientierte Trader auf DAX- und Euro-Stoxx-Futures blicken, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Welche Märkte und ETFs bieten nach der jüngsten Korrektur interessante Perspektiven?

DAX: Ist der Ausverkauf endlich vorbei?

Die vergangenen Wochen haben an den internationalen Aktienmärkten deutliche Spuren hinterlassen. Nach dem Rekordhoch oberhalb von 27.000 Punkten geriet der DAX zunehmend unter Druck. Zuletzt belasteten insbesondere die Unsicherheit im Technologiesektor, hohe Bewertungen bei KI-Aktien und neue Sorgen um die weitere Zinsentwicklung.

Am Mittwoch verlor der deutsche Leitindex weitere 1,26 Prozent und schloss bei 24.702,13 Punkten. Damit fiel er erneut unter die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten, in deren Nähe auch die viel beachtete 200-Tage-Linie verläuft.

Am Donnerstagmorgen zeichnet sich jedoch eine deutliche Erholung ab. Vorbörsliche Indikationen signalisierten zeitweise einen Anstieg um rund zwei Prozent auf etwa 25.200 Punkte. Rückenwind liefert die späte Gegenbewegung an der Wall Street: Der Nasdaq 100 konnte seine zwischenzeitlich erheblichen Verluste am Mittwoch zum größten Teil wieder aufholen.

Charttechnisch wird nun entscheidend sein, ob der DAX die Marke von 25.000 Punkten nachhaltig zurückerobern und verteidigen kann. Gelingt dies, könnte sich die Erholung fortsetzen. Scheitert der Index dagegen an den nächsten Widerständen, bleibt das Risiko einer erneuten Abwärtsbewegung bestehen.

Thanksgiving: Warum heute die europäischen Börsen im Mittelpunkt stehen

Am heutigen Donnerstag bleiben die US-Aktienmärkte wegen des Thanksgiving-Feiertags geschlossen. Auch am Freitag wird an der Wall Street nur verkürzt gehandelt. Für die europäischen Märkte bedeutet das: Wichtige Impulse aus dem regulären US-Aktienhandel fehlen, und die Handelsumsätze können zeitweise deutlich geringer ausfallen.

Gerade in einem solchen Marktumfeld können einzelne Nachrichten und größere Orders überproportionale Kursbewegungen auslösen. Allerdings ist nicht automatisch mit höherer Volatilität zu rechnen: Ebenso sind längere Phasen geringer Aktivität möglich.

Für aktive Trader rücken deshalb die europäischen Terminmärkte stärker in den Vordergrund. Besonders interessant sind die Futures auf den DAX und den Euro Stoxx 50, aber auch der Bund-Future als wichtiger Indikator für die Entwicklung europäischer Anleihekurse und Zinserwartungen.

Welche kurzfristigen Handelsmöglichkeiten sich daraus ergeben und worauf Trader bei Positionsgröße, Einstieg und Risikomanagement achten sollten, zeigen Heiko Behrendt und Andreas Bernstein heute von 10:00 bis 10:45 Uhr in einem besonderen Eurex-Schwerpunkt des kostenlosen Trader's Circle.

Im Mittelpunkt stehen die Analyse und das Livetrading europäischer Futures: FDAX, Mini-DAX, Euro Stoxx 50 (FESX) und Euro-Bund-Future (FGBL). Damit bietet das Webinar einen praxisnahen Einblick in den kurzfristigen Terminhandel.

➡ Kostenlos zum Trader's Circle – Eurex-Spezial anmelden

EZB-Protokoll und Bund-Future: Neue Impulse für die Zinsmärkte?

Neben der technischen Erholung am Aktienmarkt steht heute auch die europäische Geldpolitik im Fokus. Um 13:30 Uhr wird das Protokoll der jüngsten EZB-Zinssitzung veröffentlicht. Anleger erhoffen sich daraus zusätzliche Hinweise darauf, wie die Notenbank die Inflation, die wirtschaftliche Entwicklung und den weiteren geldpolitischen Kurs beurteilt.

Die Erwartungen an zukünftige Leitzinsen haben direkten Einfluss auf Anleihekurse und können sich auch auf die Bewertungen am Aktienmarkt auswirken. Besonders zinssensitive Branchen und wachstumsorientierte Unternehmen reagieren häufig empfindlich auf Veränderungen der Renditeerwartungen.

Der Euro-Bund-Future ist dabei ein wichtiges Instrument zur Beobachtung des europäischen Anleihemarktes. Steigende Renditen deutscher Bundesanleihen gehen bei ansonsten gleichen Bedingungen typischerweise mit fallenden Anleihekursen und damit einem schwächeren Bund-Future einher.

Auch der heutige Kapitalmarkttag von Rheinmetall könnte für Impulse bei deutschen Industrie- und Rüstungswerten sorgen. Neben der kurzfristigen Markttechnik bleiben damit fundamentale Nachrichten ein wichtiger Einflussfaktor.

Welche ETFs könnten von einer Erholung profitieren?

Während kurzfristig orientierte Trader die aktuellen Kursschwankungen nutzen möchten, ergeben sich für langfristige Anleger andere Überlegungen. Nach der jüngsten Korrektur stellt sich die Frage, welche Märkte, Branchen und Anlagethemen weiterhin attraktive langfristige Perspektiven bieten.

Breit gestreute Welt-ETFs können eine solide Grundlage für den langfristigen Vermögensaufbau bilden. Allerdings sind auch globale Aktienindizes häufig stark von wenigen großen US-Technologiekonzernen geprägt. Eine breite Anzahl enthaltener Aktien bedeutet daher nicht zwangsläufig eine gleichmäßige Verteilung der Risiken.

Ergänzend können regionale ETFs auf Europa oder Schwellenländer sowie spezialisierte Branchen- und Themen-ETFs interessant sein. Zu den langfristigen Wachstumsthemen gehören beispielsweise künstliche Intelligenz, Robotik, Automatisierung und kritische Rohstoffe. Solche Schwerpunkte bieten Chancen, sind jedoch häufig mit erhöhten Bewertungen, Konzentrationsrisiken und stärkeren Kursschwankungen verbunden.

Entscheidend ist deshalb nicht allein die Frage, welcher ETF zuletzt besonders gut abgeschnitten hat. Ebenso wichtig sind die Bewertung des zugrunde liegenden Marktes, die Indexzusammensetzung, die laufenden Kosten und die Rolle des ETFs innerhalb des Gesamtdepots.

Welche Regionen, Branchen und Themen aktuell besonders interessant erscheinen und welche ETFs sich für unterschiedliche Anlagestrategien eignen könnten, diskutieren Andreas Bernstein und Roland Jegen heute um 14:00 Uhr im kostenlosen 30-minütigen Webinar „Welche ETFs jetzt kaufen? – Chancen, Trends & Strategien“.

➡ Hier kostenlos zum ETF-Webinar anmelden

Fazit: Zwischen kurzfristiger Erholung und langfristigen Chancen

Die jüngste Gegenbewegung an den Aktienmärkten macht Hoffnung, ist aber noch kein Beleg für eine nachhaltige Trendwende. Besonders die 25.000-Punkte-Marke im DAX könnte kurzfristig zu einem wichtigen Gradmesser der Marktstimmung werden.

Für aktive Trader stehen heute die europäischen Futures-Märkte im Mittelpunkt, während langfristige Anleger die Korrektur nutzen können, um ihre Depotstruktur und die Gewichtung einzelner Regionen und Branchen zu überprüfen.

Ob kurzfristiger Terminhandel oder langfristiger Vermögensaufbau mit ETFs: Entscheidend bleiben eine klare Strategie, eine angemessene Risikostreuung und ein konsequentes Risikomanagement. Denn auch eine kräftige Kurserholung garantiert noch keine Rückkehr zu einem dauerhaften Aufwärtstrend.

Weiterführende Informationen für Trader und Anleger

➡ Kostenlose Börsen- und Trading-Webinare: Alle aktuellen Termine

➡ Weltweit in Aktien und ETFs investieren: Das Multi-Märkte-Konto

➡ Mehr über den Futures-Handel bei WH SelfInvest erfahren

Über den Autor

Roland Jegen – WH SelfInvest

Roland Jegen beschäftigt sich mit den internationalen Finanzmärkten und vermittelt in Fachartikeln, Webinaren und Marktanalysen aktuelle Entwicklungen für Trader und Anleger. Zu seinen Schwerpunkten gehören Aktien, ETFs, technische Marktanalysen und regelbasierte Handelsstrategien.

Risikohinweis