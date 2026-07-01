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Webinar: Space Economy 2.0 - Warum die größten Gewinner nicht die Raketenbauer sein könnten

22.07.26 08:31 Uhr
Webinar: Space Economy 2.0 - Warum die größten Gewinner nicht die Raketenbauer sein könnten | finanzen.net

Nach dem Mega-IPO von SpaceX fragen sich viele: Wo entsteht der echte Wert? Am 30. Juli ab 18 Uhr erfährst du, warum die größten Gewinner der Space Economy vielleicht nicht die Raketenbauer sind.

SpaceX, KI und Milliardeninvestitionen in die Raumfahrt sorgen für große Schlagzeilen - spätestens seit dem gigantischen Börsengang von SpaceX ist die Space Economy endgültig im Depot vieler Anleger angekommen. Doch wo entsteht tatsächlich der langfristige Mehrwert? Liegt die Zukunft in spektakulären Raketenstarts - oder in den Daten, die künftig aus dem Orbit kommen? Im Webinar für Anleger, die nach den Sternen greifen wollen, dreht sich alles genau um diese Frage. Bemerkenswert ist dabei: Schon heute ist nicht das Raketengeschäft der eigentliche Werttreiber hinter SpaceX, sondern das Satellitennetz Starlink mit seinen wiederkehrenden, datengetriebenen Einnahmen.


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Während viele bei der Space Economy zunächst an Raketen und Satelliten denken, könnte das eigentliche Potenzial ganz woanders liegen: in den Daten, die im Orbit erzeugt, verarbeitet und monetarisiert werden. Angetrieben vom KI-Boom entsteht eine neue Wertschöpfungskette, die von orbitaler Rechenleistung über Satellitenkommunikation bis hin zu datengetriebenen Geschäftsmodellen reicht - ein Markt, der laut Branchenschätzungen bis 2035 auf rund 1,8 Billionen US-Dollar anwachsen könnte. Genau dort setzen die Referenten an: Thomas Rappold, Technologieinvestor und Index Advisor, sowie David Hartmann, Zertifikate-Experte bei Vontobel, beleuchten im Webinar am 30. Juli ab 18 Uhr die spannendsten Entwicklungen an der Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz, Satellitentechnologie und Kapitalmarkt.


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Du erfährst, warum die Zukunft der Raumfahrt womöglich weniger mit Raketen und mehr mit Daten, KI und digitalen Geschäftsmodellen zu tun hat, an welchen Stellen der Wertschöpfungskette sich echte Chancen abzeichnen und wie sich dieses Zukunftsthema konkret über den Kapitalmarkt abbilden lässt. Der Termin ist für dich geeignet, wenn du über den SpaceX-Hype hinausdenken und verstehen willst, wo in der Space Economy langfristig der Mehrwert entsteht - egal, ob du bereits in Technologiewerte investierst oder dir das Thema strukturiert erschließen möchtest. Sei am 30. Juli ab 18 Uhr dabei und wirf einen frischen Blick auf die Space Economy 2.0.!



Dieses Webinar wird präsentiert von Vontobel.

Die Aufzeichnung wird nur Angemeldeten und Teilnehmern zur Verfügung stehen.

Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!
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Deine Experten im Webinar

Ihr Experte im Online-Seminar Thomas Rappold war einer der ersten Absolventen des europaweit ersten Studiengangs Medien­informatik. Als Mitarbeiter der Strategie­gruppe Internet bei Allianz SE war er maßgeblich an der Entwicklung neuer Finanzportalen für Privat- und Geschäftskunden beteiligt. Rappold ist seit über zehn Jahren als Unternehmer einer Internet-Beratungs- und Beteiligungs­gesellschaft aktiv und an zahlreichen Internet-Start-ups beteiligt. Als Investment-Advisor für Vontobel konzipierte er u.a. den Artificial Intelligence Performance-Index und den Industry 4.0 Performance-Index. Auch auf seiner Website silicon-valley.de informiert der Experte über die Megatrends der Zukunft.

David Hartmann David Hartmann verantwortet den Vertrieb von Anlage- und Hebelzertifikaten der Bank Vontobel Europe AG in Deutschland und Österreich. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Markt für strukturierte Wertpapiere zählt er zu den ausgewiesenen Experten im Zertifikatebereich. Als regelmäßiger Interviewpartner, Referent und Podiumsgast vermittelt er praxisnahes Wissen zu Kapitalmarkt- und Anlagethemen und ist auf zahlreichen Fachveranstaltungen im deutschsprachigen Raum vertreten.

Bildquellen: Vadim Sadovski / Shutterstock.com