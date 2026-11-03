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Depot voller Aktien, aber ohne Plan? So bringst Du endlich Ordnung in Dein Vermögen!

Roland Jegen

Werbemitteilung unseres Partners
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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nvidia, ETFs, Dividendenaktien und vielleicht noch ein Wasserstoff-Titel aus dem letzten Börsenhype: Viele Anleger haben über die Jahre ein buntes Sammelsurium an Wertpapieren aufgebaut. Doch was auf den ersten Blick nach Diversifikation aussieht, entpuppt sich häufig als gefährlicher „Depotsalat“. Einzelne Positionen sind zu groß, ganze Branchen übergewichtet und eine klare Strategie fehlt. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Arbeitest Du mit Deinem Depot wirklich systematisch am Vermögensaufbau – oder hoffst Du einfach, dass Deine Aktien langfristig steigen?

Genau hier setzt der kostenlose 3-Tages-Online-Workshop vom 3. bis 5. November an. An drei Abenden, jeweils ab 18:30 Uhr, erfährst Du Schritt für Schritt, wie aus einem ungeordneten Depot eine durchdachte Anlagestrategie wird. Im Mittelpunkt stehen klare Regeln für die Auswahl und Gewichtung von Aktien, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen soliden Qualitätswerten und wachstumsstarken Zukunftstrends sowie der Schutz vor teuren emotionalen Fehlentscheidungen. Außerdem erfährst Du, welche Auswirkungen versteckte Fondskosten langfristig auf Deinen Vermögensaufbau haben können.

Von der Depotanalyse bis zum konkreten Kaufplan: Am ersten Abend geht es um Deine finanziellen Ziele, Deinen Anlagehorizont und unnötige Kosten. Am zweiten Abend lernst Du, wie Positions- und Branchengrenzen Dein Risiko begrenzen können und wie Du mit einer Core-Satellite-Strategie Stabilität und Wachstumschancen kombinierst. Im großen Finale am Donnerstag steht die praktische Umsetzung im Mittelpunkt: Wie baust Du Schritt für Schritt Dein eigenes Portfolio auf, planst regelmäßige Investitionen und strukturierst mögliche Dividendeneinnahmen?

Der Workshop startet bereits HEUTE um 18:30 Uhr – die Teilnahme ist komplett kostenlos! Nutze die Gelegenheit, Dein Depot mit einem klaren System aufzustellen, typische Anlegerfehler zu vermeiden und Deinen langfristigen Vermögensaufbau gezielter zu gestalten.

👉 Jetzt kostenlos zum 3-Tages-Workshop anmelden und dem Depotsalat ein Ende setzen!

Termin: 3.–5. November 2026 | Jeweils 18:30 Uhr | Online & kostenlos


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Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

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Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.