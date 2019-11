Online-Seminar: Behavioral Finance - so vermeiden Sie typische Fehler bei der Geldanlage

Moritz Fleischmann ist Anlageprofi beim VZ VermögensZentrum, er sagt: "Im finanzen.net-Webinar am 26. November möchte ich Privatinvestoren zu erfolgreicheren Anlegern machen."

Ihnen als Webinarteilnehmer führt Moritz Fleischmann am Dienstag vor, wie Sie psychologische Befangenheiten beim Wertpapierhandel vermeiden können und wie Sie auf typische Fehler reagieren sollten. Darüber hinaus erläutert Ihnen Moritz Fleischmann, wie Sie ein Wertpapierdepot Schritt für Schritt aufbauen, welche Herausforderungen Sie dabei meistern müssen und was Sie bei der Depotsteuerung von einem Profi lernen können - melden Sie sich jetzt kostenlos an!

"Ich führe Teilnehmern des Online-Seminars vor, worauf Profis bei der Depotsteuerung achten und was Anleger davon für Ihre Geldanlage lernen können", kündigte Moritz Fleischmann an. "Ich stelle außerdem Lösungen vor, die Anleger vor emotionalen Fehlentscheidungen schützen."

Melden Sie sich jetzt zu dieser kostenlosen Live-Veranstaltung an und nehmen Sie am 26. November um 18 Uhr bequem mit Ihrem PC, Mac, Smartphone oder Tablet daran teil - es lohnt sich!

Als unabhängiger Honorarberater und Vermögensverwalter mit Schweizer Wurzeln beschäftigt sich das VZ VermögensZentrum seit 25 Jahren mit dem Thema Geldanlage.

Ihr Experte im Online-Seminar

Moritz Fleischmann ist M.Sc. in Finance und seit vier Jahren für das VZ tätig. Der gebürtige Münchner arbeitete vorher in der Finanzberatung und bei einer Privatbank. Beim VZ für das Thema Depotberatung zuständig sowie für Betreuung von Vermögensverwaltungskunden. Nebenher absolvierte er eine Weiterbildung als CFA Level II Candidate.





