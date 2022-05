Deutsche Telekom fokussiert sich neu - Aktie kann Jahreshoch nicht knacken

Die Deutsche Telekom hat ihr Funkturm-Geschäft ins Schaufenster gestellt. Ein Partner wird gesucht und das Interesse scheint groß. Dagegen will die Telekom ihr Engagement in den USA stärken. Bei T-Mobile US stocken die Bonner ihren Anteil weiter auf.

Mit einem Anteilsverkauf an der Funkturm-Sparte erhofft sich die Deutsche Telekom Milliardeneinnahmen. Insidern zufolge läuft der Verkaufsprozess bereits. Das Angebot stößt dem Konzern zufolge auf viel Aufmerksamkeit. „Das Interesse an unseren Funktürmen ist derzeit gewaltig“, sagte Konzernchef Timotheus Höttges. Wegen ihrer Langfristigkeit seien die Anlagen hochattraktiv, unterstrich er. Drängen lassen werde man sich aber nicht: „Wir schauen uns das momentan in Ruhe an … Wie immer gilt, mit wem wir uns am Ende des Tages zusammentun, wir machen keine schlechten Deals.“

Unter den Interessenten befindet sich etwa der europäische Branchenprimus Cellnex befinden. Daneben gelte auch die Vodafone-Tochter Vantage Towers als ein Kandidat. Zudem hätten sich auch mehrere Beteiligungsgesellschaften und Finanzinvestoren gemeldet. Die Deutsche Telekom selber stockt ihren Anteil an T-Mobile US auf erwirbt vom japanischen Telekom-Großaktionär Softbank Aktien im Wert von 2,4 Mrd. Dollar. Damit wächst der Anteil auf 48,4 Prozent.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Für den Kauf ist ein Teil der rund vier Milliarden Euro aus dem Verkauf des Niederland-Geschäftes genutzt worden. Die USA wird für die Telekom immer wichtiger. Im vergangenen Jahr steuerten die Amerikaner mehr als 60 Prozent des Konzernumsatzes bei.

Deutsche Telekom testet Jahreshoch

Die Aktie der Deutschen Telekom schaffte in diesem Jahr bisher ein kleines Plus von rund 6 Prozent und gehört damit zu den besten Titeln im DAX 2022. Nur Bayer, RWE und Deutsche Börse sind besser. Die Aktie der Deutschen Telekom scheiterte zuletzt wieder am Jahreshoch bei knapp 18 Euro. Zwar wurde die Abwärtstrendlinie durchbrochen, aber der MACD (Momentum) zieht nicht mit und bildet eine negative Divergenz. Daher könnte aus charttechnischer Sicht die aktuelle Konsolidierungsphase weiter anhalten.

Am Erfolg der Deutschen Telekom lässt sich auch mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

Aktienkaufen bei eToro – so einfach geht es.

Die eToro-Plattform bietet Investoren aus aller Welt eine einzigartige Gelegenheit, ihrem Portfolio Aktien hinzuzufügen. Seit Anfang 2018 führt jeder KAUF-Auftrag ohne Hebel zum Kauf des zugrunde liegenden Vermögenswerts durch eToro; er wird danach im Namen des Kunden verwahrt. Dies gilt auch in Fällen, in denen Sie in einen CopyPortfolio investieren oder einen Trader kopieren: Wenn der kopierte Trader Aktien kauft, besitzen Sie automatisch einen Teil seines Aktienbestandes.

Aktien über eToro handeln, das sind die Vorteile:

Vertrauen – Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt.

– Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt. Versicherung – Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert.

– Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert. Dividenden – Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben.

– Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben. Keine Depotgebühren – Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie keine Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an.

– Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an. Einfache Bedienung – Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar.

– Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar. Diversifizierung – Erstellen Sie ein Depot aus Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffen und mehr.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Über eToro:

Seit über einem Jahrzehnt ist eToro in der weltweiten Fintech-Revolution Vorreiter. Es ist das weltweit führende Netzwerk für Social Trading, mit Millionen registrierten Nutzern und mit einer Reihe innovativer Tools für Trading und Investment. Seit Anfang 2018 ermöglicht eToro den Kauf und Verkauf von Aktien.