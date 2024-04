Um 18 Uhr live: Das ETF-Portfolio mit Kryptowährungen ergänzen - wie geht das und wie viel ist sinnvoll?

Digitale Diversifikation

Für kaum eine Anlageklasse gibt es so viele widersprüchliche Informationen wie bei Kryptowährungen. Im Online-Seminar heute Abend ab 18 Uhr erklärt ein erfahrener Experte sachlich und mit fundierten Informationen, worum es bei Kryptowährungen überhaupt geht und ob eine Beimischung zu einem ETF-Portfolio sinnvoll sein kann.

Anhand einer professionellen Studie wird gezeigt, welche Rolle Kryptowährungen in einem normalen ETF-Portfolio spielen können. Dabei steht im Online-Seminar heute Abend ab 18 Uhr nicht nur die Rendite einseitig auf der Agenda - auch zu den Risiken und den Erfordernissen von regelmäßigen Portfolio-Anpassungen gibt es eine Einschätzung.

» Jetzt Plätze sichern und im Online-Seminar mehr über Diversifikation mit Kryptowährungen erfahren!

Da der Zugang zu Kryptowährungen für viele Anlegerinnen und Anleger oftmals Neuland ist, wird im Krypto-Seminar auch auf die Funktionsweise und Struktur von so genannten Krypto-ETPs eingegangen - auch im Vergleich zum Direktkauf bei Kryptobörsen.

» Hier klicken und heute Abend ab 18 Uhr live dabei sein, um Ihr Krypto-Wissen auf ein neues Level zu heben!

Wie ergänzt man ein ETF-Portfolio mit Kryptowährungen für eine gute Rendite-Risiko-Balance? Wie kauft man überhaupt Kryptowährungen und sollte man sie überhaupt physisch besitzen? Lohnt sich jetzt noch überhaupt ein Einstieg in den Krypto-Markt? Hierzu und vielen anderen Krypto-Themen wird Ihnen Experte Jan Altmann im Online-Seminar Antworten liefern - und Sie bekommen auch die Chance, live Ihre Fragen zum Thema Kryptowährungen zu stellen!

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Ihr Experte im Online-Seminar

Jan Altmann ist Director Investment Strategy bei ETC Group, einem der führenden Anbieter für börsengehandelte Krypto-ETPs. Altmann gilt als Experte börsengehandelte Indexprodukte und befasst sich seit über 25 Jahren mit ETPs und ETF-Investments. Den Anfang der ETFs in Europa hat Altmann maßgeblich mitgestaltet: Während seiner Tätigkeit bei der Deutschen Börse entwickelte er das erste Handels- und Listing-Segment für ETFs in Europa. Später beriet er zahlreiche Anbieter aus Vermögensverwaltung und Index-Industrie zu Produktstrategie, Vertrieb und Marketing. Parallel teilt er seine ETP-Expertise in Seminaren für Profis aus Kapitalanlage, Handel und Vertrieb. Vor seinem Wechsel zur ETC Group war Jan Altmann vier Jahre als Senior ETF Analyst beim bekannten Internetportal justETF.com tätig und hat das ETF-Sparen für Privatanleger bekannt gemacht.