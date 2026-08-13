Dividendenkönige: 15 Aktien mit hohen und wachsenden Dividenden

Dividenden-Webinar

13.08.26 17:00 Uhr

Simon Betschinger zeigt im Webinar am 18. August 2026 um 12 Uhr, wie man nach Dividendenaktien mit wachsenden Dividenden screent. Er stellt 15 Aktien aus Deutschland und den USA vor und verrät, in welche Titel er selbst investiert. Jetzt kostenlos anmelden und Fragen live stellen!

Dividendenstarke Aktien gehören für viele Anleger zu den Grundpfeilern eines langfristig ausgerichteten Depots. Gerade in Phasen erhöhter Marktschwankungen rücken Unternehmen mit stabilen und stetig steigenden Ausschüttungen verstärkt in den Fokus, da sie neben Kurschancen auch regelmäßige Erträge bieten können. Wer gezielt nach solchen Titeln sucht, muss dabei jedoch mehr beachten als nur die aktuelle Dividendenrendite.

Im Webinar am 18. August 2026 um 12 Uhr zeigt TraderFox-Gründer Simon Betschinger, wie er nach Dividendenaktien mit wachsenden Ausschüttungen screent. Im Fokus stehen 15 ausgewählte Titel aus Deutschland und den USA, die durch hohe und stetig steigende Dividenden auffallen.

Zu jedem der 15 Dividendenkönige gibt Simon Betschinger seine persönliche Einschätzung ab und erklärt, worauf es bei der Auswahl nachhaltig wachsender Dividendentitel ankommt. Zudem verrät der erfahrene Trader, in welche der vorgestellten Aktien er selbst privat investiert.

Wie lässt sich ein Depot gezielt nach Dividendenqualität durchsuchen? Welche Kennzahlen sprechen für nachhaltiges Dividendenwachstum? Im Online-Seminar für dividendenorientierte Anleger erhältst du praxisnahe Antworten direkt vom Profi.

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Diese Veranstaltung wird dir präsentiert von finanzen.net und TraderFox.

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Dein Experte im Webinar

Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox und einer der erfahrensten Trader Deutschlands. Ihm ist es mit verschiedenen Depots bereits mehrfach gelungen, aus 100.000 Euro eine Million zu machen: Von 2006 bis 2010 wurden daraus über 1 Million Euro, von 2016 bis 2024 sogar 4 Millionen Euro - unter anderem dank eines Ver300fachers bei NVIDIA. Sein Stillhalter-Depot hat er in den letzten Jahren verfünffacht. Seine Vorgehensweise vermittelt er auf traderfox.academy sowie in seinen Webinaren direkt und praxisnah.