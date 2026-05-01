Um 18 Uhr live: Trading mit System - wie du mit drei Stunden pro Woche strukturiert handelst

Effizient an der Börse

Drei Stunden pro Woche, klare Regeln und 25 Jahre Erfahrung: Thomas Hartmann zeigt im Webinar, wie strukturiertes Trading ohne Hype funktioniert - mit Setups, Risikologik und mentaler Stärke.

Wer seit über 25 Jahren aktiv an den Märkten agiert, hat meist alle Phasen der Euphorie und Verzweiflung gesehen. Thomas Hartmann gehört zu den Tradern, die unzählige Systeme entwickelt und ihr Risikomanagement über Jahrzehnte verfeinert haben. Im Webinar heute Abend ab 18 Uhr zeigt er, wie er heute mit einem Zeitaufwand von lediglich drei Stunden pro Woche profitabel bleibt. Grundlage dafür ist die Erkenntnis, dass richtiges Investieren das Leben verändert, während Arbeit lediglich das Leben sichert.

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Der Kern dieses Ansatzes ist ein schlankes, rein regelbasiertes System, das sich nahtlos in einen Vollzeitjob integrieren lässt. Anstatt auf vage Hoffnungen zu setzen, wird vermittelt, dass Strategien der eigentliche Schlüssel zum Börsenerfolg sind. Thomas Hartmann gibt im Webinar für interessierte Trader Einblick in die Logik hinter seinen Entscheidungen und zeigt, mit welchen Filtern er Setups bewertet, damit nur die qualitativ hochwertigsten Trades im Depot landen. Dabei gilt der Grundsatz, dass richtiges Investieren am Ende wichtiger ist als hartes Arbeiten. Im Mittelpunkt steht kein kurzfristiger Hype, sondern ein tiefes Verständnis für Marktstrukturen und Chartanalysen.

Wer langfristig an der Börse überleben will, benötigt zwingend ein funktionierendes Risikomanagement. Im Webinar wird detailliert erläutert, welche Risikoregeln und Positionsgrößen-Logiken notwendig sind, um das Konto auch in volatilen Phasen zu schützen. Neben der rein technischen Komponente spielen fünf mentale Prinzipien eine entscheidende Rolle. Diese Prinzipien markieren den Unterschied zwischen Tradern, die dauerhaft profitabel bleiben, und denen, die ihr Kapital durch emotionale Fehler verbrennen. Es wird aufgezeigt, wie man Marktrisiken zwar als unvermeidlich akzeptiert, sie aber durch Werkzeuge wie Stop-Loss-Marken konsequent reduziert.

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Egal ob du bereits Erfahrungen im Trading gesammelt hast oder Neueinsteiger bist: Das Ziel des Webinars heute Abend ab 18 Uhr ist eine klare methodische Vorstellung von professionellem Trading. Du bekommst vermittelt, wie du das Zusammenspiel aus Setup-Auswahl und Risikobegrenzung diszipliniert umsetzt, statt Risiken einfach wegzureden. Das Ergebnis ist ein reproduzierbarer Prozess, der Transparenz über eine "Black Box" stellt.

Die Aufzeichnung wird nur Angemeldeten und Teilnehmern zur Verfügung stehen.

Diese Veranstaltung wird präsentiert von WH Selfinvest.

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Dein Experte im Webinar

Thomas Hartmann ist einer der führenden Börsenexperten Deutschlands mit über 24 Jahren praktischer Handelserfahrung. Als Mitglied des Forbes Finance Council gehört er zur Elite der deutschsprachigen Börsenexperten. Als zertifizierter Börsenhändler der Frankfurter Wertpapierbörse hat er die technische Analyse zur Kunstform perfektioniert. Im hochdynamischen DAX-Handel erzielt er regelmäßig beeindruckende Ergebnisse und auch den volatilen Kryptowährungsmarkt beherrscht er souverän. Thomas Hartmann verdiente beispielsweise 2 Millionen Dollar mit 65 Bitcoins und konnte im traditionellen Aktienhandel zahlreiche Millionengewinne verbuchen. Seine Erfolge verdankt er seiner Trading-Psychologie und der Beherrschung seiner Emotionen. In seiner praxisorientierten Trading-Schule hat er mehr als 220 erfolgreiche Trader ausgebildet. Als Gründer der Funded Unicorn GmbH revolutioniert er den deutschen Tradingmarkt mit der einzigen registrierten Prop Trading Firma Deutschlands. Was Thomas aus der Masse der Marktexperten heraushebt? Er lebt, was er lehrt. Statt nur zu theoretisieren, handelt er täglich aktiv an vorderster Marktfront. Mit kompromissloser Transparenz zeigt er auf seinen Social-Media-Kanälen die ungeschönte Trading-Realität - sowohl bemerkenswerte Gewinntage als auch herausfordernde Verlustphasen.