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JETZT LIVE: Strom als Megatrend - so investierst du in das zweite Zeitalter der Elektrifizierung

19.05.26 18:05 Uhr
JETZT LIVE: Strom als Megatrend - so investierst du in das zweite Zeitalter der Elektrifizierung | finanzen.net

1.000 TWh mehr Strombedarf in einem Jahr! Im Webinar erfährst du, wie du vom Infrastruktur-Boom & Smart Grids profitierst. Weg von Einzeltiteln, hin zum System-Investment.

Stell dir vor, innerhalb eines einzigen Jahres käme der doppelte Stromverbrauch von ganz Deutschland zur weltweiten Nachfrage hinzu. Genau das ist 2024 passiert: Ein Anstieg um rund 1.000 Terawattstunden (TWh). Diese Daten markieren den Beginn einer neuen Ära. Während die erste Welle der Digitalisierung vor allem Software und Daten feierte, verlangt die aktuelle Entwicklung nach etwas viel Greifbarerem: Strom. Und zwar in gewaltigen Mengen. Im Webinar am 19. Mai ab 18 Uhr wird analysiert, warum das "Spielfeld Strom" aktuell eines der komplexesten und gleichzeitig lukrativsten Themen für Anleger ist.

» Jetzt anmelden und mehr über Investments in den Strom-Markt von morgen erfahren.


Für Anleger eröffnet sich damit ein breites Themenfeld entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Denn Elektrifizierung bedeutet nicht nur mehr Stromerzeugung, sondern vor allem den massiven Ausbau jener Infrastruktur, die KI-Rechenzentren, Elektromobilität, Industrieautomation und moderne Energiesysteme überhaupt erst möglich macht. Genau hier entstehen neue Chancen - oft nicht bei den offensichtlichen Namen, sondern bei Unternehmen, die im Hintergrund die technologische Basis liefern.

» Diese und viele weitere spannende Fakten über Strom-Investments erfährst du im Webinar!


Im Webinar für Anleger mit Weitblick erhältst du eine fundierte Einordnung, welche Treiber hinter diesem Megatrend stehen und wie sich das Thema sinnvoll im Portfolio abbilden lässt. Besonders spannend ist der Blick auf breit diversifizierte, regelbasierte Ansätze, die nicht auf einzelne Gewinner wetten, sondern Zugang zu verschiedenen Sektoren, Regionen und Innovationsfeldern bieten. So wird sichtbar, warum Elektrifizierung für langfristig orientierte Anleger zu einem der wichtigsten Infrastrukturtrends der nächsten Dekade werden könnte.

Dieses Webinar wird präsentiert von Xtrackers

Die Aufzeichnung wird nur Angemeldeten und Teilnehmern zur Verfügung stehen.


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Deine Expertin im Webinar

Deine Expertin im Webinar Jacqueline Mercedes Meier betreut als Ansprechpartnerin für Xtrackers ETFs der DWS regionale Kunden wie Vermögensverwalter, Banken sowie Family Offices. Zuvor hat sie das Graduate Trainee Programm der DWS absolviert. Jacqueline hält einen Master of Science in Betriebswirtschaftslehre von der Goethe Universität Frankfurt.

Bildquellen: lovelyday 12 / shutterstock.com