Evergrande weiter mit Millionen-Ausständen - Aktie bleibt unter Druck

Der in Schieflage geratene Immobilienriese China Evergrande ist auch für einen Landerwerb noch Millionen schuldig geblieben. Die Aktie von Evergrande bleibt unter Druck.

Für eine im Juni erworbene Fläche von rund 116.519 Quadratmeter in der nordöstlichen Millionen-Metropole Changchun müsse umgerechnet eine Summe von 28 Mio. Dollar beglichen werden. Evergrande hatte sie über den lokalen Entwickler Changchun Jitao Real Estate Development für umgerechnet 93 Mio. Dollar erworben. Der Kauf war Teil einer Reihe von koordinierten Verkäufen der 22 größten chinesischen Metropolen.

Der Konzern hat einen Schuldenberg von mehr als 300 Mrd. Dollar angehäuft und mehrere Fristen für fällige Zinszahlungen an seine Anleihegläubiger verstreichen lassen. Deshalb ist die Sorge vor einem Flächenbrand im chinesischen Immobiliensektor groß. Auch andere Bauträger haben Schwierigkeiten bei der Refinanzierung eingeräumt. So ließ der Wettbewerber Fantasia Holdings ebenfalls eine Frist für Zinszahlungen verstreichen. Die kleineren Bauträger Modern Land und Sinic Holdings bemühten sich darum, Fristen für Zinszahlungen zu verschieben.

Evergrande-Aktie scheitert am Widerstand

Die Aktie von Evergrande hat sich nach einem kräftigen Absturz in diesem Jahr zuletzt stabilisiert und hat sogar den Widerstand bei rund 1.900 HKD getestet. Die Aktie bleibt unter Druck, erst wenn der Widerstand geknackt ist, hellt sich das Chartbild auf. Positiv ist der noch steigende MACD (Momentum), der den Titel stützt.

Am Erfolg Evergrande lässt sich auch mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

