Wirecard, Zalando, Nordex und Co.: Diese Aktien sollten Sie aktuell kaufen, halten oder verkaufen

Annähernd 15 Prozent hat der DAX 2019 bereits zugelegt. Doch Zalando, Nordex und Wirecard sind nur drei einer ganzen Reihe von Einzeltiteln mit sehr gegensätzlichen Entwicklungen im laufenden Börsenjahr.

Benjamin Feingold und Daniel Saurenz von Feingold Research analysieren im Online-Seminar am Montag, warum es solche Extrem-Werte gibt, welche Aktien im aktuellen Marktumfeld Potenzial haben und welche Titel Sie als Anleger schnellstens verkaufen sollten. Im Zentrum ihrer Analyse stehen neben Wirecard, Zalando und Nordex die aktuell spannendsten Titel am Markt. Melden Sie sich jetzt an und seien Sie kostenlos bei der Live-Analyse dabei.

» Jetzt zur exklusiven Experten-Einschätzung anmelden!

Unterstützt werden die beiden Aktien-Experten von Feingold Research im Webinar von Dennis Austinat von eToro. Er erläutert am 13. Mai ab 18 Uhr, worauf Sie beim Aktienhandel derzeit achten sollten und wie Sie die unterschiedlichen Entwicklungen einzelner Unternehmen zu Ihrem Vorteil nutzen können.

» Hier kostenlos anmelden und geldwerte Tipps erhalten!

Ihre Experten

Benjamin Feingold ist Börsenjournalist und Vollblutanleger mit langjähriger Erfahrung im Handel von Zertifikaten und Hebelpapieren. Seit Anfang der 2000er-Jahre hat er unter anderem für Börse Online und die Financial Times Deutschland geschrieben. Nun erläutert er seine Tradingideen auf seinem Investmentportal Feingold Research (feingold-research.com). Dort setzt er seinen Tradingansatz in zwei Musterdepots um - in einer defensiven und offensiven Variante. Die Basis ist fundamentales Research gepaart mit Sentimentindikatoren wie etwa der Volatilität.

Daniel Saurenz ist Diplom-Kaufmann mit Abschluss an der Uni Mainz. Seine Studien­schwerpunkte waren Finanz­wirtschaft, Steuern, Wirtschafts­­prüfung und Marketing. Seit dem Jahr 1998 ist er an der Börse aktiv, seit 2006 ist er als Wirtschafts­journalist tätig. Saurenz ist einer der Co-Gründer des Investmentportals Feingold Research (feingold-research.com).

Dennis Austinat kommt aus einer Hanse­atischen Kauf­manns­familie und ist der Head of DACH bei eToro, der größten Social Trading Plattform. Das Angebot reicht von Hebelprodukten (CFD’s) über Krypto-Wäh­rungen bis hin zu echten Ak­tien. Zuvor war er Verkaufs­leiter DACH bei Earnix. Hier hat Dennis Austinat Customer Behavior Prediction-Software für Ver­siche­rungen und Banken integriert. Gleich­zeitig hielt er die Position als Geschäfts­führer Nilosoft Deutsch­land, einer innova­tiven HR Software. Zwischen 2010 und 2012 hat er als Sales Manager DACH bei Superderivatives eine automatisierte Marktgerechtig­keits­prüfung kreiert und in deutschen Banken integriert. Zwischen 1995 und 2010 war er in verschiedenen Vertriebs­positionen in sehr diversi­fizierten Märkten tätig.

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com