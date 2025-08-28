DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,64 -1,4%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.594 +0,8%Euro1,1639 +0,2%Öl67,33 -2,1%Gold3.390 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt tiefer -- US-Börsen letztlich fest -- Trump will Fed-Vorstandsmitglied entlassen -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Clarlogies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokusa Techno
Top News
Apple-Aktie schließt stärker: Apple stellt neue iPhones voraussichtlich in zwei Wochen vor Apple-Aktie schließt stärker: Apple stellt neue iPhones voraussichtlich in zwei Wochen vor
EchoStar gewinnt 70 Prozent: AT&T kauft Spektrum-Lizenzen von EchoStar - AT&T-Aktie tiefer EchoStar gewinnt 70 Prozent: AT&T kauft Spektrum-Lizenzen von EchoStar - AT&T-Aktie tiefer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Exklusive Informationen

Um 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte

26.08.25 22:28 Uhr
Um 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte | finanzen.net

Wer ETFs kennt, weiß: Sie sind ein solides Fundament für den Vermögensaufbau. Doch es geht noch besser. Im Webinar heute Abend ab 18 Uhr erfährst Du, wie sich mit einer einzigartigen Strategie die typischen ETF-Erträge erzielen lassen - und das bei geringerem Risiko. Ideal für alle, die Sicherheit und Performance clever kombinieren wollen!

Entdecke im Webinar heute Abend ab 18 Uhr, wie ein intelligenter Mix aus ETFs und einem aktiven Wertsicherungskonzept funktioniert. Diese Kombination schützt Dein Vermögen selbst in turbulenten Marktphasen und eröffnet gleichzeitig attraktive Renditechancen. Verstehe die Grundlagen, erfahre die Zusammenhänge - und finde heraus, wie Du als Privatanleger deutlich mehr aus Deinem Geld machen kannst.

» Hier kostenlos für das Webinar anmelden und live dabei sein!


Du lernst im Webinar für Anfänger und Fortgeschrittene, wie sich Deine Geldanlage nahezu auf Autopilot stellen lässt. Statt täglich Kurse zu checken oder nervös auf Markttrends zu reagieren, übernehmen erfahrene Experten die strategische Steuerung für Dich. Der Weg vom Sparer zum smarten Investor war noch nie so einfach.

» Plätze sichern und heute Abend ab 18 Uhr exklusive ETF-Ideen erhalten

Diese Veranstaltung wird Dir präsentiert von Apano

Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!
Möchtest Du per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melde Dich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Deine Experten im Webinar



Ihr Experte im Online-Seminar Markus Sievers ist Autor verschiedener Fachbücher, als anerkannter Marktexperte ein gefragter Interviewpartner der Wirtschaftspresse und regelmäßig zu Gast bspw. bei n-tv. Zudem ist er Berater verschiedener Fonds, Mitglied mehrerer Anlageausschüsse und mitverantwortlich für den seit über 2012 täglich publizierten und kostenfrei abonnierbaren apano-Börsen-Stimmungsindex APX.



Ihr Experte im Online-Seminar Christof Schmidbauer hat Erfahrung mit Aktienmandaten seit 1992. Über die Stationen Hornblower Fischer, Berlin & Co., Edmond de Rothschild Private Merchant Bank und der Vermögensverwaltung von der Heydt & Co. AG etablierte er ein Netzwerk auch im asiatisch/pazifischen Raum. Seit 2024 ist er bei der apano GmbH tätig und dort u.a. für die Fondsberatung sowie für den täglich publizierten und bewährten apano-Börsen-Stimmungsindex APX mitverantwortlich.

Bildquellen: Melpomene / Shutterstock.com